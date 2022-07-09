Пропаганда российской космической станции разозлила НАСА

яВсего восемь лет назад немецкий астронавт Александр Герст, по его словам, угрожал надрать зад своему товарищу по экипажу. Упомянутый приклад был собственностью американского астронавта Рида Уайзмана, и, к счастью, удар ногой был осуществлен только по доверенности. Это было 26 июня 2014 года, и США и Германия были на пороге матча чемпионата мира по футболу. Герст был веселым («Хотелось бы, чтобы мы могли немного надрать им задницу») раскрыто НАСА В пресс-релизе под названием «Дружеское соперничество между американскими и немецкими астронавтами на космической станции». Для справки, желание Герста исполнилось: Германия выиграла матч со счетом 1:0, и все остались дружелюбными на борту станции.

Не так много в 2022 году. С момента начала российской войны на Украине в феврале НАСА и российское космическое агентство Роскосмос приложили усилия к тому, чтобы работа на борту станции продолжалась коллективно, как всегда, даже несмотря на сохраняющуюся напряженность в отношениях между Вашингтоном и НАСА. участие в заявлении ранее в этом году: «Ясно, что мы понимаем глобальную ситуацию». «Но как единая команда, эти команды работают вместе».

Или, по крайней мере, они были. Вчера этот комплимент рухнул после того, как трое российских космонавтов на борту станции сфотографировались с флагами якобы свободных Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики, двух областей на востоке Украины, которые Россия захватила и, услышав слова Кремля, освободила их. . У НАСА их не было.

«НАСА сделало России строгий выговор за использование Международной космической станции в политических целях для поддержки ее войны против Украины», — говорится в электронном письме журналистам космического агентства, что в корне противоречит основной функции станции среди 15 международных стран-партнеров по развитию. науки. и разработка технологий в мирных целях.

На тонком языке дипломатии космической станции это были воинственные слова. 55 лет назад США, Россия и другие страны подписалидоговор О принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, известное как «Договор по космосу».

Соглашение обязывало его участников воздерживаться от милитаризации космоса. Последующее соглашение 1998 г. Он также подробно разъяснил правила хорошего поведения на борту Международной космической станции. Ничто в обоих договорах не мешало какой-либо стране сделать такой символический жест, который Россия делает на этой неделе, но ничего подобного раньше не случалось.

Об этом заявил директор Европейского космического агентства Йозеф Шбахер. Твитнуть 8 июля. «Цель Международной космической станции — проводить исследования и готовить нас к более глубоким исследованиям. Она должна оставаться символом мира и вдохновения».

На данный момент это все, что нужно сделать. Ни слова — и где бы ни была оценка экипажа, скорее всего, находится Ни слова — о том, как все это происходило между космонавтами и самими космонавтами. Но пока развеваются флаги Луганска и Донецка, и работа на гигантской орбитальной платформе идет в обычном режиме. Это хорошая новость. Плохая новость заключается в том, что на 400 километрах ниже также происходят события на полях смерти осажденной Украины. Завершилась часть исполнительского искусства российских космонавтов. Война русского народа продолжается.

Эта история первоначально появилась в TIME Space, нашем еженедельном информационном бюллетене, который освещает все вопросы. Вы можете зарегистрироваться здесь.

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