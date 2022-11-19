Пропагандистский фильм российской обороны, показывающий, как военный самолет бомбит китайский военный корабль.

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Раньше Россия была доминирующим игроком на проводимом раз в два года China Airshow. Однако на недавней 14-й Китайской международной авиационно-космической выставке Россия держалась в тени, и две команды не участвовали в авиашоу в этом году. Более того, российская оборонная компания показала пропагандистский фильм, в котором российский военный самолет бомбит китайский военный корабль.

Шестидневная выставка, которая стартовала 8 ноября в Чжухай, провинция Гуандун, привлекла внимание общественности на фоне продолжающейся российско-украинской войны.

Государственные СМИ Global Times сообщили 10 ноября, что стенд Рособоронэкспорта — единственной российской государственной организации, экспортирующей полный спектр продукции, услуг и технологий военного назначения двойного назначения — стал намного меньше, чем раньше, и представлял собой «видеовитрину российского Су Истребитель-невидимка -57Э. Модернизированный сверхманевренный истребитель Су-35, истребитель-бомбардировщик Су-34Э и т.д.

В этом году не участвовала пилотажная группа ВВС России «Витязи и Стрижи», которая раньше была самой яркой фигурой на Чжухайском авиасалоне. Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая были единственными участниками парада.

На 11-м авиасалоне в Чжухай в 2016 году Россия была представлена ​​больше. Китайские государственные СМИ создали сенсацию еще до начала авиашоу 1 ноября того же года.

По сообщению китайского информационного агентства Синьхуа, в параде приняли участие 49 российских предприятий оборонной промышленности и двойного назначения, на которых было представлено более 220 единиц военной техники.

Российские истребители Су-27 и МиГ-29 пролетают над Красной площадью в Москве, Россия, 9 мая 2016 г. (Кирилл Кудрявцев/AFP via Getty Images)

Сформированная в апреле 1991 года пилотажная группа «Русские витязи» совершила свой первый полет в Китай на втором авиасалоне страны в 1998 году и с тех пор участвовала в 2000, 2006, 2012, 2014 и 2016 годах. шоу с 2004 года.

Две команды представили смешанное шоу на авиасалоне в Чжухай 2016, их первом за пределами России.

Аналитик: ВВС России пострадали в войне на Украине

Шэнь Баокун, китайский обозреватель текущих событий из США, проанализировал причины простого вмешательства России в своем шоу на YouTube 13 ноября.

Он заявил, что международное сообщество высмеивает российскую боевую авиацию и мощь ВВС из-за ее плохой работы в украинской войне. Поэтому у России не было той уверенности, которая была у нее раньше, чтобы продемонстрировать свою военную мощь на китайском авиасалоне.

«Российские истребители были уничтожены украинскими войсками в большом количестве, поэтому Россия чувствует себя оскорбленной», — сказал Чен. Более того, российские ВВС боролись на поле боя в Украине; Конечно, нет возможности участвовать в Zhuhai Airshow. Другими словами, настоящая причина, по которой Россия так сдержанна на авиашоу, заключается в том, что она сильно пострадала в русско-украинской войне».

ВВС Китая продемонстрировали свои истребители-невидимки J-16 и J-20. Некоторые аналитики отмечают, что это указывает на то, что Китай превосходит Россию в военной мощи.

Однако Чен отметил, что в прошлом китайский режим не хотел демонстрировать свои военные самолеты, потому что его истребитель J-16 является имитацией российского истребителя Су-30. Он сказал, что Китай боится вступать в споры об интеллектуальной собственности с российскими инженерами.

Видео: российская авиация разбомбила китайский военный корабль

На видео, показанном российским экспонентом на авиашоу в Чжухай, истребитель МиГ-29 российского производства нанес противокорабельный ракетный удар по китайскому военному кораблю, который тут же загорелся.

Китайское военное интернет-издание прокомментировало видео: «На первый взгляд, это было просто обычное компьютерное пропагандистское видео, но если вы внимательно посмотрите на разбомбленный «вражеский корабль», почему оно выглядит таким знакомым? был разбомблен китайским эсминцем 052D».

«Эта сцена действительно очень неловкая. В конце концов, это Китай и Россия. [are] стратегические партнеры», — говорится в статье.

Автор утверждал, что к фильму причастна Индия. «Некоторые говорят, что российский экспонент доверил производство пропагандистских фильмов индийской компании. Иными словами, индийская сторона намеренно заменила корабль, предназначенный для российской атаки, боевым самолетом китайского производства».

Однако индийская газета Eurasia Times опровергла это обвинение в своем репортаже от 11 ноября, заявив, что сцена в видео была ошибкой российской модели и не имеет ничего общего с Индией.

В связи с этим Чен отметил, что невозможно, чтобы российская компания не просмотрела рекламный ролик перед выставкой.

«Но это то, что касается России», — сказал он. Россия ясно дала понять в фильме, что настоящим врагом, которого она хочет уничтожить, является Коммунистическая партия Китая. Коммунистическая партия Китая утверждает, что 052D — первоклассный военный корабль, но Москва отмечает, что он не может сравниться с военными усилиями России».

По словам Чена, Россия намеренно показала это видео на авиашоу, чтобы послать сигнал китайскому режиму: во-первых, Россия недовольна тем, что Китай копирует ее технологии; Во-вторых, Россия говорит международному сообществу, что ее настоящим врагом являются не США или Украина, а Коммунистическая партия Китая.

Следовать Джессика Мао — корреспондент The Epoch Times, специализирующаяся на темах, связанных с Китаем. Я начал писать для издания на китайском языке в 2009 году.