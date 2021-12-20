Пропекинские патриоты прошли выборы в Гонконге с рекордно низкой явкой

Демократы избегают голосования

Генеральный директор Лам говорит, что избирательный процесс получил широкую поддержку

«Демократия с особенностями Гонконга» — Офис по связям

ГОНКОНГ (Рейтер) — Пропекинские кандидаты победили на реформированных выборах в законодательные органы только «патриотами» в Гонконге, которые критики сочли недемократическими, поскольку явка достигла рекордно низкого уровня на фоне подавления свобод в городе со стороны Китая.

Явка 30,2%, что составляет примерно половину предыдущей явки на выборах в 2016 году, была воспринята продемократическими активистами как упрек Китаю после того, как он ввел радикальный закон о национальной безопасности и радикальные изменения на выборах, чтобы сделать город более настойчивым под своим авторитарным контролем.

Пропекинские и пропекинские кандидаты заняли почти все места, некоторые аплодировали на сцене в центре подсчета голосов и скандировали «гарантированная победа».

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Лидер Гонконга Кэрри Лам заявила на пресс-конференции в понедельник, что явка уже низкая, но она не может назвать конкретных причин для этого.

«Но 1,35 миллиона вышли на голосование — нельзя сказать, что это не были … выборы, которые не получили особой поддержки со стороны народа», — сказал Лам.

На вопрос, означает ли низкая явка, что ее партии недостает общественного мандата, Старри Ли, председатель пропекинского Демократического альянса за улучшение и развитие Гонконга (DAB), получившего половину мест, избираемых прямым голосованием, ответила, что Patriots — only правила улучшат управление.

«Людям нужно время, чтобы приспособиться к этой системе», — сказала она репортерам в центре подсчета голосов.

Выборы, на которых могут оспариваться только кандидаты, признанные правительством «патриотическими», были раскритикованы некоторыми иностранными правительствами, правозащитными группами и продемократическими партиями в Гонконге, которые не участвовали в выборах, как недемократические. .

Большинство из десятка или около того кандидатов, которые называли себя умеренными, включая бывшего демократического представителя Фредерика Фонга, не смогли получить места и уступили пропекинским соперникам.

«Нелегко заставить людей (голосовать). Я думаю, что они чувствуют себя безразличными», — сказал Фонг агентству Рейтер.

Предыдущий рекордный спад на выборах в законодательные органы, состоявшихся после возвращения города в 1997 году от британского правления к Китаю, составлял 43,6% в 2000 году. Около 2% голосов, поданных в воскресенье, были недействительными, что является рекордным числом, согласно сообщениям местных СМИ.

Кандидаты празднуют победу на выборах в законодательные органы Гонконга, Китай, 20 декабря 2021 года. REUTERS / Lam Yik Читать далее

Китайский офис связи в Гонконге, представитель правительства Пекина на этой территории, охарактеризовал выборы как «успешное проявление демократии с характерными чертами Гонконга».

Отделение министерства иностранных дел Китая в Гонконге заявило, что избирательная система является внутренним делом, и призвало «иностранные силы» не вмешиваться.

В 57-страничном официальном документе, опубликованном в понедельник, китайское правительство заявило, что оказывает постоянную поддержку Гонконгу в развитии его «демократической системы», и раскритиковало зачастую насильственные продемократические протесты 2019 года.

Лам, которая на этой неделе находится в Пекине, чтобы представить свой годовой отчет руководству государства, сказала, что документ является своевременным, чтобы опровергнуть критику со стороны правительств и иностранных СМИ в отношении выборов.

Демократия в гонконгском стиле

Политические аналитики говорят, что явка является мерой легитимности выборов, на которых продемократические кандидаты в основном отсутствовали, а репрессии в соответствии с Законом о безопасности и другим законодательством привели к тюремному заключению десятков демократических кандидатов. Демократы который изначально хотел сбежать, и вынудил других уйти в изгнание.

В соответствии с корректировкой избирательного процесса, объявленной Китаем в марте, доля мест, избираемых прямым голосованием, была сокращена примерно с половины до менее четверти, или 20 мест.

Сорок мест были выбраны комитетом, состоящим из сторонников Пекина, а остальные 30 мест были заполнены профессиональным и деловым секторами, такими как финансы и инженерия, известные как функциональные районы.

Участие в этих профессиональных группах также снизилось до 32,2% с 74% в 2016 году. В некоторых секторах, где избиратели традиционно склонялись к демократии, включая образование, социальное обеспечение и право, было меньше всего.

В 2019 году, на последних крупных общегородских выборах на места в советы графств, явка составила 71%, при этом около 90% из 452 мест получили демократы.

Агентство Синьхуа заявило, что результаты показали «реальную волю народа», в то время как пропекинская газета Ta Kung Pao назвала голосование «самым успешным» с момента передачи власти в 1997 году.

Демократ Санни Чунг, который переехал в Соединенные Штаты, чтобы избежать судебного преследования в соответствии с Законом о безопасности, сказал, что большая часть Гонконга «умышленно бойкотировала выборы, чтобы выразить свое недовольство миру».

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Дополнительный репортаж Джесси Банга и Джеймса Помфрета. Написано Джеймсом Помфретом и Мариусом Захария; Монтаж Стивен Коутс и Тоби Чопра

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