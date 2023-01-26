Пропутинские флаги и кричалки на Открытом чемпионате Австралии по теннису вызывают тревогу, несмотря на запрет – NBC10 Philadelphia

Присутствие флагов и громкая поддержка Владимира Путина на Открытом чемпионате Австралии, кажется, увеличивается день ото дня, несмотря на запрет, наложенный организаторами мероприятия.

Флаги традиционно являются одним из основных элементов турнира Большого шлема, открывающего сезон. Однако совет директоров Tennis Australia объявил о запрете на использование флагов России и Беларуси — ключевого союзника Путина — после нескольких выступлений, в том числе матча первого круга между украинским игроком и россиянином, а также жалоб от украинских официальных лиц.

Запрет не остановил самых стойких сторонников Путина в Мельбурне, некоторых из них засняли стоящими на ступенях арены Рода Лейвера с флагами, на которых изображено лицо Путина.

Только что забрел в Мельбурн-парк после записи, и группа людей стояла на ступенях Арены Рода Лейвера, держа флаг с лицом Владимира Путина и скандируя в поддержку России. pic.twitter.com/2p0LfkyVC3 — Томаин Карайол (tumcarayol) 25 января 2023 г.

мне Хей-хоНекоторые из этих болельщиков скандировали «Сербия и Россия» после того, как Новак Джокович победил Андрея Рублева.

Отец Джоковича, Срджан, впоследствии также подвергся критике. Притворяться С фанатом в футболке с провоенным символом «Z», связанным с поддержкой российского вторжения.

Допускаются ли российские и белорусские спортсмены к участию в Открытом чемпионате Австралии?

Открытый чемпионат Австралии взял страницу у Открытый чемпионат США Книга позволила российским и белорусским спортсменам соревноваться без национальной принадлежности. Это означает отсутствие явных признаков национальной лояльности, таких как национальные гимны или флаги рядом с их именами в телевизионных передачах или на листах для рисования.

Есть ли финалисты Открытого чемпионата Австралии по теннису из России или Беларуси?

Двое из оставшихся шести спортсменов соревнуются без национальной принадлежности, а третий имеет тесные связи с Россией.

Серб Новак Джокович нокаутировал россиянина Андрея Рублева в четвертьфинале, оставив Карена Хачанова единственным россиянином среди мужчин.

Рублев, игрок № 6 в мире, сделал международный адреса В первые дни после российского вторжения, написав на камеру после матча «Нет войне, пожалуйста». Рублев сказал, что считает запрет на Уимблдоне «несправедливым», но сказал, что понимает это решение и продолжает выступать за мир.

Хачанов хранил относительное молчание по вопросу об Украине и России, но все же нанес политическую травму во время своего пребывания в Австралии. После победы в четвертом туре в субботу 26-летний армянин по происхождению написал на камеру проармянское послание, адресованное жителям Нагорного Карабаха, давно спорного региона, в котором с 2020 года идет война. сообщение с требованием «наказать» Хачанова «суровыми мерами» за его «честные слова».

Что касается женщин, то Арния Соболенко из Минска, столицы Беларуси. В финале она встретится с Еленой Рыбакиной, которая также имеет тесные связи с Россией. Рыбакина представляет Казахстан с 2018 года после того, как представляла Россию с 2013 по 2018 год. Она родилась в Москве, но Казахстан финансировал ее теннисную карьеру, поэтому в 2018 году она сменила филиал и получила гражданство.

Елена Рыбакина русская?

Чемпионка Уимблдона 2022 года родилась и выросла в Москве и представляла Россию до 2018 года, когда перешла на сторону Казахстана.

Ее национальность и страна, которую она представляет в суде, стали предметом пристального внимания прошлым летом.

Через два месяца после российского вторжения в Украину в феврале Всеанглийский клуб запретил всем российским и белорусским спортсменам участвовать в Уимблдоне — единственном турнире Большого шлема, на котором был такой запрет.

Решение было спорным, потому что WTA лишила легендарное событие рейтинговых очков.

Рыбакина, игрок, занявший 17-е место в мире, вылетела из сетки и в итоге обыграла 3-ю Онс Жабер в финале Уимблдона.

Ссылаясь на свои годичные отношения с Казахстаном, 22-летняя девушка продолжает дистанцироваться от России.

«Я очень рада представлять Казахстан. Они поверили в меня», — сказала она, следуя за ними. Полуфиналы Победа в Лондоне.