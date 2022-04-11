Пророссийские автоколонны вызвали возмущение в Германии

От обрызганных краской витрин до оскорблений, выброшенных на улицу, — нападения на русскую общину в Германии обострились с началом войны в Украине.

В результате некоторые россияне организовали «антироссийские» демонстрации в виде автоколонн по стране, в которую входит самая многочисленная русская диаспора в Евросоюзе.

Но демонстрации вызвали негативную реакцию, и многие интерпретировали их как демонстрацию поддержки российской военной агрессии в Украине.

40-летний Кристиан Фрейер получает сотни угроз убийством в день с тех пор, как в минувшие выходные помог организовать колонну из 400 автомобилей в Берлине, а также фотографии обугленных и изувеченных тел.

Сайт его автомастерской был взломан, и его онлайн-рейтинг упал.

«Моя жизнь — ад», — сказал Фрир, имеющий российское и немецкое гражданство.

Демонстрация была в основном мирной и аполитичной, хотя женщина была арестована за демонстрацию буквы «Z», символа поддержки российских военных и запрещенной в Берлине.

«Моя цель состояла только в том, чтобы выразить протест против ежедневной агрессии, которой русские подвергаются в Германии», — сказал Фрир, отказавшись отвечать на какие-либо вопросы о самом конфликте.

С момента вторжения России в Украину в феврале немецкая полиция официально сообщила о 383 антироссийских и 181 антиукраинском преступлении.

В Германии проживает около 1,2 миллиона россиян и 325 тысяч украинцев, а также более 316 тысяч человек, прибывших в качестве беженцев с начала конфликта.

— «Парад позора» —

«Все войны ужасны и ничем не могут быть оправданы», — сказал 50-летний Рене Херманн, который также участвовал в организации «Берлинского каравана».

Германн сказал AFP, что у него «нет позиции» по конфликту в Украине, но он ведет блог в социальной сети TikTok с тысячами подписчиков вдали от журналистской цензуры.

Его учетная запись была недавно заблокирована после того, как он неоднократно распространял прокремлевскую пропаганду, включая утверждения о том, что Киев устроил резню, чтобы «манипулировать западным мышлением».

История продолжается

«Мотивы участия в этих демонстрациях очень разнообразны, — сказал Йохен Топфер, социолог из Университета Отто-фон-Герикена в Магдебурге и эксперт по российскому обществу.

«Они были организованы как демонстрации против дискриминации в Германии. Но были, конечно, и поклонники (президента России Владимира) Путина, а также люди, которым не обязательно нравится Путин, но которые не хотят дискредитации своей страны, несмотря на войну, «, сказал он AFP. «.

Несмотря на то, что демонстрация в Берлине была названа аполитичной, она вызвала волну возмущения в Германии, а ежедневная газета Bild назвала ее «демонстрацией позора».

«Ради бога, как вы допускаете этот позорный караван посреди Берлина?» Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник обратился к мэру Берлина Франциске Яффе.

Джеффи ответила, что понимает его гнев, но не может наказывать людей за то, что они просто размахивают российскими флагами.

Импортная война? —

На прошлой неделе министр внутренних дел Германии Нэнси Виссер заявила, что органы безопасности «внимательно следят за степенью риска, которому граждане России и Украины подвергаются в Германии».

«Мы должны быть очень осторожны, чтобы эта война не проникла в наше общество», — добавила она.

По словам исследователя Свободного университета Берлина Тобиаса Рупрехта, это вряд ли произойдет.

«Большинство россиян здесь более критично относятся к конфликту и, как правило, гораздо более западны, чем русские в России», — сказал он.

Однако, по словам Тёпфера, «чем дольше длится война, тем выше риск того, что в этом контексте в Германии будет совершено больше преступлений».

На воскресенье в Германии запланировано еще несколько пророссийских демонстраций, которые привели к осуждению российских организаций.

«Мы не потерпим нескольких случаев дискриминации, используемых в качестве прикрытия для пропутинских пропагандистских мероприятий», — предупредила IDRH, община людей русского происхождения в земле Гессен.

dac-fec / mfp / ach