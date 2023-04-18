Аватарка для Донбасс Девушка (Twitter)

Сообщалось, что известный пророссийский проповедник был разоблачен как А.А. мы Ветеран ВМФ и продавец тропической рыбы.

37-летняя Сара Байлз якобы использовала альтер-эго «Девушка из Донбасса» для честного вещания. Кремль Реклама в Интернете месяцами. Говорят, что она была бывшим техником по авионике ВМФ. Нью-Джерси.

Мисс Беллс разыскивается организацией North Atlantic Fella Organization, которая занимается сбором денег для нее. Украина и противостоять дезинформации.

Донбасская дивушка возникла после того, как Россия начала вторжение в Украину в прошлом году.

У него много поклонников в Твиттере и на YouTube, и он стал одним из основных источников российской пропаганды, собирая деньги на это дело. Мисс Билс собрала 135 000 подписчиков на свой подкаст, в котором она, как сообщается, использовала фальшивый русский акцент.

По данным Wall Street Journal, Telegram-аккаунт «Донбасс-девушка» также сыграл важную роль в публикации разведывательных документов, предположительно слитых Жаком Тейшейрой, 21-летним национальным гвардейцем, путем их репоста в группе малоизвестных онлайн-чатов.

Однако г-жа Билс отрицала свою причастность лично. «Очевидно, я знаю, насколько опасны сверхсекретные материалы. Мы их не сливали», — сказала она.

Ее любовь к тропическим рыбам приводит к раскрытию ее истинной личности после того, как эксперты NAFO узнают о ее голосе и домашнем декоре из ее появления в подкасте «Поклонники аквариума» 2020 года.

В своем интервью на выходных у себя дома Байлз призналась, что она была менеджером по работе с клиентами «Донбасс Девушка» и ведущей подкаста.

Она добавила, что была одной из 15 человек, участвующих в управлении сетью, и отказалась называть имена остальных.