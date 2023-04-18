sport

Пророссийский соцсетевой пропагандист Донбасс Дивушка заявил, что он бывший моряк ВМС США.

18 апреля, 2023
Boleslava Sokolova

Аватарка для Донбасс Девушка (Twitter)

Сообщалось, что известный пророссийский проповедник был разоблачен как А.А. мы Ветеран ВМФ и продавец тропической рыбы.

37-летняя Сара Байлз якобы использовала альтер-эго «Девушка из Донбасса» для честного вещания. Кремль Реклама в Интернете месяцами. Говорят, что она была бывшим техником по авионике ВМФ. Нью-Джерси.

Мисс Беллс разыскивается организацией North Atlantic Fella Organization, которая занимается сбором денег для нее. Украина и противостоять дезинформации.

Донбасская дивушка возникла после того, как Россия начала вторжение в Украину в прошлом году.

У него много поклонников в Твиттере и на YouTube, и он стал одним из основных источников российской пропаганды, собирая деньги на это дело. Мисс Билс собрала 135 000 подписчиков на свой подкаст, в котором она, как сообщается, использовала фальшивый русский акцент.

По данным Wall Street Journal, Telegram-аккаунт «Донбасс-девушка» также сыграл важную роль в публикации разведывательных документов, предположительно слитых Жаком Тейшейрой, 21-летним национальным гвардейцем, путем их репоста в группе малоизвестных онлайн-чатов.

Однако г-жа Билс отрицала свою причастность лично. «Очевидно, я знаю, насколько опасны сверхсекретные материалы. Мы их не сливали», — сказала она.

Ее любовь к тропическим рыбам приводит к раскрытию ее истинной личности после того, как эксперты NAFO узнают о ее голосе и домашнем декоре из ее появления в подкасте «Поклонники аквариума» 2020 года.

В своем интервью на выходных у себя дома Байлз призналась, что она была менеджером по работе с клиентами «Донбасс Девушка» и ведущей подкаста.

Она добавила, что была одной из 15 человек, участвующих в управлении сетью, и отказалась называть имена остальных.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *