Пророссийский чиновник Украины оскорбляет путинских военачальников | Российско-украинские военные новости

Назначенный Россией чиновник в Украине объявляет выговор генералам и министру обороны Москвы после крупных региональных неудач.

Российский чиновник на Украине высмеял московских генералов и предложил министру обороны Украины застрелиться из-за неудавшегося вторжения.

В четырехминутном видеообращении в четверг глава аннексированной Херсонской области Кирилл Стремоусов публично отругал «генералов и министров» в Москве за непонимание проблем на фронте.

«На самом деле многие говорят, что если бы они были министром обороны и допустили такую ​​ситуацию, офицеры могли бы застрелиться», — сказал Стремосов. «Но вы знаете, что слово «авторитет» — это слово, которое многие люди не понимают».

Столь публичная и унизительная критика высших полевых командиров президента Владимира Путина в современной России встречается крайне редко.

После более чем семи месяцев войны на Украине основные цели России еще не достигнуты, а в последние месяцы российские войска потерпели ряд поражений на полях сражений, что вынудило Путина объявить о частичной демобилизации.

Вывод российских войск из стратегически важного города на востоке Украины на этой неделе побудил двух самых могущественных союзников Путина публично высмеять лидеров военной машины.

Министр обороны Сергей Шойгу, один из ближайших соратников Путина, был назначен в 2012 году. Их отношения были настолько близкими, что они регулярно вместе отдыхали в лесах и горах родной для Шойгу Тувы.

Минобороны отказалось от немедленных комментариев.

Стремосов написал свою рецензию со словами похвалы воинам, сражавшимся насмерть, противопоставив их героизм «бездарным военачальникам» в Москве.

«Министерство обороны состоит не только из министров, генералов, коррумпированных грабителей и прочей разной коррупционной массы, но и из всех героев, отдавших свои жизни за защиту России», — сказал Стремосов.

Стремоусов похвалил чеченского лидера Рамзана Кадырова, который также публично отругал высокопоставленных чиновников. «Я согласен с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, который поднял этот вопрос. Молодец», — сказал он.

Его комментарии прозвучали через два дня после того, как карты Минобороны России показали быстрое отступление в южном черноморском регионе Украины в Херсоне на фоне контрнаступления украинских военных.

В течение нескольких недель киевские силы медленно отвоевывают территорию Херсона, но в последние дни прогресс ускорился.

С населением в один миллион до войны Херсон является крупным сельскохозяйственным регионом и образует ворота на Крымский полуостров, аннексированный Россией в 2014 году.

После того, как русские начали вторжение в феврале, главный город региона первым пал перед русскими.