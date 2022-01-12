Прорыва в Украине нет, но НАТО и Россия надеются на дальнейшие переговоры

БРЮССЕЛЬ. Соединенные Штаты и НАТО отклонили ключевые требования России в области безопасности для ослабления напряженности вокруг Украины, но в среду оставили открытой возможность будущих переговоров с Москвой по контролю над вооружениями, размещению ракет и способам предотвращения военных происшествий между Россией и Западом.

Решения были приняты на заседании Совета Россия-НАТО, первом в своем роде более чем за два года. Тот факт, что российская делегация не отказалась от переговоров и оставалась открытой для перспектив будущих дискуссий после отказа от своих основных позиций, был воспринят как положительный момент на неделе встреч на высоком уровне, направленных на предотвращение опасного российского вторжения в Украину.

Президент России Владимир Путин хочет, чтобы НАТО вывела свои силы и военную технику из соседей России, в том числе из Украины, а также из союзников по НАТО, таких как Эстония, Латвия и Литва. Путин также попросил военный альянс из 30 стран согласиться не принимать других членов.

Выступая после встречи в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, заместитель госсекретаря США Венди Шерман повторила, что некоторые из требований Путина по безопасности — это «не только начало».

«Мы не закроем дверь перед политикой открытых дверей НАТО», — заявила она журналистам после почти четырехчасовой беседы. Мы не согласны с тем, что НАТО не может расширяться дальше.

Митинг был созван в связи с тем, что около восточной границы Украины были сосредоточены около 100 000 боеспособных российских солдат, танков и тяжелой военной техники. Это наращивание вызвало в Киеве и на Западе глубокие опасения, что Москва готовит вторжение.

Россия отрицает, что у нее есть новые планы нападения на своего соседа, и, в свою очередь, обвиняет Запад в угрозе ее безопасности, размещая военный персонал и технику в Центральной и Восточной Европе.

Хотя Шерман отметил, что «эскалация, мягко говоря, не создает оптимальных условий для дипломатии», он также выразил оптимизм после встречи в Брюсселе, учитывая, что Москва не отвергла идею дальнейших переговоров.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председательствовавший на встрече, заявил, что представители стран НАТО и России «выразили необходимость возобновить диалог и изучить график будущих встреч».

Столтенберг сказал, что НАТО заинтересована в обсуждении способов предотвращения серьезных военных происшествий или инцидентов с участием России и западных союзников, снижения космических и киберугроз, а также введения ограничений на развертывание ракет и других инициатив в области контроля над вооружениями.

Но Столтенберг сказал, что любые переговоры по Украине будут непростыми. Россия аннексировала Крым у Украины и поддержала сепаратистское восстание в восточной промышленной зоне Украины в 2014 году. С тех пор в боях погибло более 14 000 человек.

«Между союзниками по НАТО и Россией существуют серьезные разногласия по этому вопросу» относительно потенциального членства Украины в НАТО, заявил Столтенберг журналистам после того, что он назвал «очень серьезным и прямым обменом мнениями» с заместителем министра иностранных дел России Александром Грушко и заместителем министра обороны Александром Фоминым.

Столтенберг подчеркнул, что Украина имеет право решать свои будущие механизмы безопасности и что НАТО будет и впредь оставлять свои двери открытыми для новых членов.

«Никому больше нечего сказать, и, конечно, у России нет права вето», — сказал он.

Грушко, назвавший состоявшиеся в среду переговоры «серьезными, глубокими и содержательными», ответил, что «свобода выбора способов обеспечения своей безопасности не должна осуществляться таким образом, чтобы нарушались законные интересы безопасности других».

Он не исключил дальнейших переговоров с западными союзниками, но высмеял заверения НАТО в том, что Россия не угрожает, и предупредил, что попытки альянса обеспечить свою безопасность за счет сдерживания России обречены на провал.

Грушко сказал: «Если НАТО выберет политику сдерживания, мы ответим политикой контрсдерживания. Если она перейдет к запугиванию, мы ответим контрзапугиванием. А если оно будет искать слабые места в системе обороны России, мы будем искать слабые места НАТО. Это не наш выбор, но у нас нет других вариантов, если мы не переломим нынешний чрезвычайно опасный ход событий».

Совет Россия-НАТО был сформирован два десятилетия назад, но полноценные заседания прекратились, когда Россия аннексировала Крым почти восемь лет назад. С тех пор он встречался лишь эпизодически.

Проект соглашения Москвы со странами НАТО и предложение договора между Россией и США требуют, чтобы НАТО прекратило все планы членства, не только с Украиной, и сократило свое присутствие в странах, близких к границам России.

Согласие на такое соглашение означало бы отказ НАТО от основного принципа своего учредительного договора, в котором говорится, что альянс может пригласить любую европейскую страну, желающую внести свой вклад в обеспечение безопасности в Североатлантическом регионе и выполнить свои обязательства по членству.

В российском проекте также предлагались взаимные ограничения на военные игры и меры укрепления доверия для предотвращения аварий с участием военных кораблей и самолетов. Грушко заявил, что Россия готова продолжить обсуждение этих вопросов и шагов по контролю над вооружениями, таких как отказ от размещения ракет средней дальности в Европе.

В среду сенаторы-демократы в Соединенных Штатах обнародовали поддержанное Белым домом предложение по закону, который ужесточит санкции в отношении России, если она отправит войска в Украину. Действия направлены против Путина, его высшего гражданского и военного руководства, а также ведущих финансовых учреждений России.

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Владимир Исаченков в Москве, Элейн Кнекмейер в Вашингтоне и Гэри Таннер в Таллинне, Эстония, внесли свой вклад в этот отчет.