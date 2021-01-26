Просмотр | Несогласные прежде всего: внешнеполитическая доктрина администрации Байдена

Через тридцать лет то, что историки сочтут самым значительным событием января 2021 года, – штурм Капитолия США бандой повстанцев или Алексеем Навальным. Героическое возвращение в Москву, С последующим его немедленным арестом?

В широком смысле эти два события вращаются вокруг одного и того же: будущего свободы. В будущей версии нападение на Капитолий знаменует момент, когда силы либерализма, массового насилия и дезинформации, подпитываемые и финансируемые российским правительством, достигли критической массы на Западе. Согласно другой версии, атака запомнится как историческая аномалия по сравнению с восстановлением свободы в тех местах, где она казалась утерянной – не только в России, но и в Китае, Иране, Кубе и Венесуэле.

Как Джо Байден может перенести историю во второе издание? Проводя внешнюю политику, ставящую на первое место диссидентов.

По распространенному мнению оппонентов, это проблема гуманитарная, но она стоит на пути решения более важных вопросов. Хиллари Клинтон озвучила эту точку зрения, когда по пути в Пекин в качестве государственного секретаря в 2009 году она настаивала на том, что вопросы прав человека «не могут пересекаться с глобальным экономическим кризисом, глобальным кризисом изменения климата и кризисом безопасности». Это не преуменьшение, а версия утилитарной идеи, согласно которой предоставление наибольшего блага наибольшему числу людей всегда имеет приоритет над непосредственными интересами горстки людей.