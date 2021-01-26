Просмотр | Несогласные прежде всего: внешнеполитическая доктрина администрации Байдена

Через тридцать лет то, что историки сочтут самым значительным событием января 2021 года, – штурм Капитолия США бандой повстанцев или Алексеем Навальным. Героическое возвращение в Москву, С последующим его немедленным арестом?
В широком смысле эти два события вращаются вокруг одного и того же: будущего свободы. В будущей версии нападение на Капитолий знаменует момент, когда силы либерализма, массового насилия и дезинформации, подпитываемые и финансируемые российским правительством, достигли критической массы на Западе. Согласно другой версии, атака запомнится как историческая аномалия по сравнению с восстановлением свободы в тех местах, где она казалась утерянной – не только в России, но и в Китае, Иране, Кубе и Венесуэле.
Как Джо Байден может перенести историю во второе издание? Проводя внешнюю политику, ставящую на первое место диссидентов.
По распространенному мнению оппонентов, это проблема гуманитарная, но она стоит на пути решения более важных вопросов. Хиллари Клинтон озвучила эту точку зрения, когда по пути в Пекин в качестве государственного секретаря в 2009 году она настаивала на том, что вопросы прав человека «не могут пересекаться с глобальным экономическим кризисом, глобальным кризисом изменения климата и кризисом безопасности». Это не преуменьшение, а версия утилитарной идеи, согласно которой предоставление наибольшего блага наибольшему числу людей всегда имеет приоритет над непосредственными интересами горстки людей.
Но это ошибка, и не только с философской точки зрения. Диссиденты стратегически важны для США. Диктатуры, угрожающие свободному миру, слишком сильны, чтобы пасть военным путем. Также маловероятно, что они изменят свое поведение из-за экономического бума или реформаторов, работающих в системе. Любой, кто в этом сомневается, просто должен смотреть на последнюю траекторию Китая как на гораздо более богатую и деспотическую систему.
какая Мочь Свержение диктатуры – это заслуживающая доверия местная оппозиция, которая разжигает общественное недовольство актами разоблачения, насмешками и героическим неповиновением. Этот вызов подчеркивает лицемерие режима и демонстрирует возможности его оспаривания.
Одного международного давления было недостаточно, чтобы свергнуть правительство апартеида в Южной Африке. Это взял Нельсон Мандела. Одного экономического спада было недостаточно, чтобы свергнуть коммунистические режимы в Польше и Чехословакии. Его взяли Лех Валлиса и Вацлав Гавел. Советский Союз мог бы выстоять сегодня, если бы не Александр Солженицын, Андрей Сахаров и Натан Щаранский.
То, что происходит с Навальным, – часть этой истории. В августе, чудом избежав наглого покушения, Навальный обманул потенциального убийцу и схватил его. Непреднамеренное признание. Последующие действия с Следственное видео О роскошном образе жизни президента России Владимира Путина с дворцом на берегу Черного моря стоимостью в миллиард долларов смотрели на север 70 миллионов раз.
Ощущение Путина, что он вынужден публично отрицать владение дворцом – несмотря на общенациональные протесты по поводу ареста Навального – является напоминанием о том, насколько храбро он боялся человека, чем любой другой формы давления. Несогласие с диктатурой – это откровенная правда об объявлении лжи, разоблачение которой ведет к краху всего.
Это также должны быть имена президента Байдена, кандидата от его госсекретаря Энтони Блинкена и его советника по национальной безопасности Джейка Салливана, которые должны создать неразрывные элементы американского государственного управления. Китай хочет снизить тарифы в США? По договоренности – но не пока Лэй и Тохти находятся на суде. Хочет ли Россия ослабить санкции США в отношении любимого кремлевского олигарха Олега Дерипаски? Это возможно, но не во время ареста Навального, и ему приходится опасаться за свою жизнь. Хочет ли Иран возобновить ядерные переговоры? Тогда отпустите Сотудех, Алингад и все другие политические вопросы в тюрьме Эвин.
В этой связи бытует мнение, что Белый дом считает бывшего дипломата Роберта Мэлли специальным посланником Ирана. Мали считается одним из главных защитников Тегерана в Вашингтоне. В ноябре 2019 года дело дошло до Предлагать Массовые общественные протесты в Иране оправдывают паранойю в Тегеране по поводу израильско-саудовско-американского заговора. Назначение Мали будет означать, что когда дело доходит до более важных вопросов, внешняя политика Байдена будет холодным делом.
Так не должно быть. Внешняя политика инакомыслящих сразу же возродила бы моральное лидерство Америки после того, как оно рассеялось при Трампе. Это заставит наших оппонентов выбирать между своими материальными интересами и привычками угнетения. И это обеспечит запас прочности и маневренность противникам, которых мы хотели бы видеть у власти. Что касается внешнеполитических доктрин, то это более чем прилично. он умный.
The Times стремится к публикации Разнообразие букв В редакцию. Мы хотели бы узнать ваше мнение об этой или любой из наших статей. Вот некоторые подсказки. Вот наш адрес электронной почты: [email protected].
Следите за разделом обзора New York Times на Социальная сеть FacebookИ Twitter (NYTopinion) И Instagram.