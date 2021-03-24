Один человек, который находит правую систему СМИ в Соединенных Штатах такой знакомой, – это Питер Померанцев, который был Мальчик В Советский Союз он сбежал, а затем поселился в Лондоне. Когда Померанцеву было за двадцать, он решил вернуться в Россию. И вскоре он получил отличную работу в самом центре российского телепроизводства.

Пока Померанцев работал на развлекательном телевидении, он регулярно делился историями с коллегами, которые фокусировались на «новостных» постановках, что смешивалось с правительственной пропагандой. Померанцев Описывать Как они посещали пятничные встречи, которые раньше определяли поддерживаемые Кремлем новостные программы на следующую неделю.

Померанцев сейчас Знать В Университете Джона Хопкинса и Его последняя книга Это объясняет, почему пропаганда так эффективно разделяет нас. Сегодня он с разочарованием смотрит американские теленовости правого толка, особенно Fox News, Newsmax и OAN. И он сказал мне, что работа в российских СМИ была бы идеальной подготовкой к работе в этих сетях.

«Это та же игра, – поясняет Померанцев. «Это та же риторическая тактика, та же интеллектуальная тактика, та же психологическая тактика».

В частности, Померанцев указывает на две основные области стратегического совпадения. Во-первых, это обычная война с фактами, которая пытается убедить зрителя в том, что подотчетность – глупая задача, потому что истинной объективности не существует.

«Есть такая постмодернистская поп-музыка, где Шон Хэннити сказал бы, что таких вещей, как объективность, не существует, и все предвзяты», – говорит Померанцев. Он указывает на печально известное интервью Хэннити с Тедом Коппелем, в котором он сравнил свой стиль с тем, что он считает отображением «объективных» фактов в других областях журналистики. «Я не претендую на справедливость, уравновешенность и объективность», – сказал Хэннити. Как ни странно хвастался. READ Качество, на которое можно положиться | Столбцы

«Это точно такой же аргумент, который приводят русские», – говорит Померанцев. Помните Знаменитая фраза Дмитрия Киселева, Телеведущий в прайм-тайм, которого Владимир Путин также нанял для управления кремлевской международной пропагандистской сетью “Россия сегодня”. «Объективность – это миф, который нам внушают и навязывают».

Видные республиканцы поддержали этот аргумент, подражая российскому аппарату, оспаривая идею объективной истины. Ньют Гингрич в одном из своих телевизионных выступлений утверждал, что не имеет значения, снизится ли уровень преступности, если американцы «чувствуют» рост преступности. Во имя Гингрича положи это«Текущее мнение таково, что у либералов есть целый набор статистических данных, которые могут быть верными в теории, но не такими, как люди».

Эта недооценка фактов разжигает поляризацию особенно пагубным образом, поскольку позволяет медиакультуре «выбирать свою собственную реальность». Как вы можете пойти на уступки, чтобы решить проблемы или привлечь политиков к ответственности, если вы даже не можете договориться о том, реальна ли проблема или скандал?

Померанцев видит и другие общие черты между Fox News и российскими СМИ. Он также утверждает, что они оба относятся к новостям как к развлечению с персонажами, призванными изобразить тех, кто придерживается противоположных взглядов, как карикатуры компьютерщиков. «Они превращают все в шоу Джерри Спрингера… По сути, Такер Карлсон работает с« глупыми либералами ». Он добавляет, что Фоксу нравится изображать радикальных левых, чьи позиции легко изобразить.

И в России, и в США Померанцев утверждает, что подобная риторика создает состояние деструктивного цинизма, разрушающего демократию. Он формирует партийные идентичности, которые определяются менталитетом «мы против них», усиленным разрушительной дозой теорий заговора.

Так какой же выход?

«Большая ошибка людей заключается в том, что они думают:« Что, если мы дадим им факты? «Это не имеет отношения к этому», – говорит Померанцев. «Вы должны понимать, с чем имеете дело. Они дают людям чувство идентичности, они придают людям смысл и они дают людям способ интерпретировать мир». READ Хакер якобы выдал себя за службу поддержки Apple, чтобы обмануть пользователя на 1500 долларов.

Чтобы разорвать порочный круг, Соединенным Штатам необходимо более эффективное регулирование и изменение экономической модели в отношении кабельных новостей. Стиль Fox News, OAN и Newsmax может быть знаком россиянам, но совершенно чужд канадцам, британцам или немцам. Большинство политических шоу в прайм-тайм в функциональных демократиях более рациональны и дисциплинированы, отчасти потому, что они подлежат более строгому регулированию.

Но мы также должны убедиться, что он больше не пригоден для поляризации. Рекламодатели должны столкнуться с усилением рыночного давления со стороны потребителей, чтобы гарантировать, что они поддерживают только программы, основанные на фактах, а не опасные теории заговора и племенную ложь. Кремль может всегда поддерживать тех, кто занимается пропагандой разногласий, но американцы свободны сопротивляться тем, кто ее финансирует.