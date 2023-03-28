Просочившаяся российская космическая капсула благополучно приземлилась в Казахстане

Европейский манипулятор, управляемый космонавтом Анной Кикиной, обследует корабль экипажа «Союз МС-22» после обнаружения утечки, которая привела к отмене выхода в открытый космос 14 декабря. Космический корабль «Союз» вернулся на Землю во вторник. Изображение предоставлено телевидением НАСА.

28 марта (УПИ) — Беспилотный российский космический корабль «Союз» приземлился в Казахстане во вторник утром после серьезной утечки охлаждающей жидкости в декабре.

Космический корабль «Союз МС-22» приземлился в Казахстане в 7:46 утра по восточному стандартному времени во вторник после вылета из стыковочный порт От российского модуля «Рассвет» для Международной космической станции.

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«Процесс увода с орбиты и спуска на Землю проходил гладко», — заявили в Роскосмоса. Реклама в телеграмме после приземления. На кадрах видно, как космический корабль спускается под парашютом и после приземления лежит на боку.

Российский космический корабль 55 минут вне орбиты Представитель НАСА Роб Навиас сказал, что после спуска с борта он был в два раза быстрее обычного, оставив свой экипаж позади.

МС-22 был запущен в сентябре для перевозки нескольких российских космонавтов в Международную космическую державу для выполнения шестимесячной миссии. Однако в декабре в капсулу врезался астероид, и из нее начала вытекать охлаждающая жидкость.

В результате космический корабль «Союз МС-23» был запущен с 948 фунтами припасов для замены прохудившегося космического корабля.

Экипаж в составе командира станции Сергея Прокопьева, космонавтов Роскосмоса Андрея Видяева и Дмитрия Петлина, а также эмиратского астронавта Султана Аль Неяди и астронавтов НАСА Стивена Боуэна, Вуди Хобурга и Фрэнка Рубио остался на борту космической станции.

Ожидается, что три астронавта вернутся на Землю в конце этого года.

Спасательная группа достанет MS-22, чтобы осмотреть космический корабль и выяснить, как произошла утечка.

Софи Гогуджиквили, сотрудник Программы инноваций в области науки и технологий в Исследовательском центре Уилсона в Вашингтоне, округ Колумбия, заявила UPI в прошлом месяце, что метеориты будут по-прежнему проблемой для Роскосмоса и других операторов космических полетов.

В нем также указано, что утечка была не первой, с которой столкнулся российский космический корабль. В 2018 году «небольшое падение» давления в кабине Международной космической станции было связано с небольшой дырой в жилом отсеке космического корабля «Союз МС-09».