Просочившиеся изображения Pixel Watch демонстрируют дизайн ремешков, циферблаты и интеграцию с Fitbit

Осталось всего несколько дней Компания продемонстрирует свою линейку Pixel 7, а также свои первые флагманские умные часы, которые она создала собственными силами (за пределами Фитбит, В любом случае). Утечки и слухи дали некоторые намеки на Особенности и технические характеристики. Последняя утечка может быть самой крупной. Похоже, это листинг Pixel Watch на Amazon. Pixel Watch поступят в продажу после мероприятия Google 6 октября.

Фотографии и подробности, которыми поделился лидер На Форум (как я заметил ) указывает на то, что будет как минимум четыре дизайна полос разных цветов. Похоже, он включает в себя силиконовый дизайн черного, серого, белого, зеленого и серебристого цветов (изображения не очень высокого разрешения), а также плетеный дизайн оранжевого, зеленого и черного цветов. Похоже, что есть также два кожаных дизайна.

OnLeaks через SlashLeaks

Кроме того, изображения предлагают взглянуть на некоторые лица Pixel Watch. К ним относятся циферблат в аналоговом стиле, который показывает частоту сердечных сокращений владельца, один с ландшафтным дизайном и один, который показывает время словами. Другие изображения предлагают быстрый взгляд на интеграцию Pixel Watch с Fitbit, шагомер, показания электрокардиограммы (ЭКГ), функцию экстренного вызова и .

OnLeaks через SlashLeaks

Кроме того, в листинге Amazon, который с тех пор был удален, предполагалось, что пользователи получат шесть месяцев бесплатного доступа к Fitbit Premium. Fitbit обычно предоставляет покупателям своих умных часов ту же функцию, но пока не ясно, будет ли Google делать то же самое с Pixel Watch во всех регионах. В листинге также указано, что Pixel Watch будут подключаться к приложению Google Home, будут иметь водонепроницаемость 5ATM и дисплей Corning Gorilla Glass. Также сообщается, что устройство оснащено процессором Exynos 9110 и обеспечивает полный рабочий день автономной работы.

Скриншоты показывают, что версия Pixel Watch с Wi-Fi стоит 356,79 евро (около 349 долларов) в Германии. В предыдущих отчетах указывалось, что модель WiFi будет стоить в США от 350 долларов, а версия для сотовой связи — от 400 долларов. В любом случае, мы получим более официальные подробности об умных часах в четверг. Мы будем полностью освещать событие Pixel, включая все, что вам нужно знать о Pixel Watch и Выстроились.