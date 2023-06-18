Просочившийся рендер Samsung Galaxy Z Flip 5 показывает большую крышку дисплея

Когда Samsung проведет свое следующее мероприятие Unpacked в Индии, ожидается, что компания объявит о новом устройстве Galaxy Z Flip с большим экраном. Теперь у нас есть лучшее представление о том, насколько большим может быть внешний дисплей Z Flip 5, когда он появится в конце этого года.

Предполагаемое маркетинговое предложение, которым поделились (с помощью ) Показывает телефон с дополнительным экраном, который закрывает большую часть передней части устройства, когда оно закрыто. MySmartPrice Размером с экран чехла он не отличался, но, судя по дисплею, он намного больше, чем 1,9-дюймовый на . Кроме того, Samsung, похоже, нашла более элегантный способ формировать экран вокруг массива основной камеры Z Flip 5, чем это сделала Motorola.

MySmartPrice

Конечно, больший экран на обложке облегчит создание селфи с помощью основной камеры Z Flip, но есть и некоторые потенциальные недостатки. Во-первых, больший дополнительный экран повлияет на время автономной работы Z Flip 5, если только Samsung не оснастит телефон аккумулятором большей емкости. Также стоит отметить, что небольшой внешний экран является частью привлекательности Z Flip 4. Минимальная функциональность, которую он предлагает, — это хороший способ частично отделиться от типичных отвлекающих факторов, которые приходят со смартфоном, при этом обеспечивая легкий доступ к некоторой информации.

Ожидается, что Samsung анонсирует Galaxy Z Flip 5 вместе с Galaxy Z Fold 5 в конце июля. Затем мы узнаем, имеет ли последний складной телефон компании больший экран.