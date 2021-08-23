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Просочился взгляд Салмана Хана из «Тигра 3», актер щелкнул по съемкам сериала «Розыск» в России. посмотри на картинки

23 августа, 2021
Muhammad

Если вы думали, что вам придется долго ждать первого рывка Salman Khan Tiger 3, вас ждет сюрприз. Поклонники звезды застали его на съемках долгожданного фильма в России. Салман и Катрина уехали в Россию несколько дней назад Снять третью часть франшизы «Тигр» под руководством Маниша Шармы.

В воскресенье фанат Салмана Кхана опубликовал в социальных сетях серию фотографий со съемок «Тигра 3», на которых Салман с длинной коричневой бородой снимался во время автомобильной погони. Поскольку в фильме актер играет шпиона, внешность могла быть одной из его маскировок. На другом снимке Салман стоит рядом со своими российскими поклонниками.

Салман Хан начал съемки для Tiger 3 в Мумбаи до того, как вторая волна коронавируса поразила Индию в конце марта. Съемки были приостановлены на четыре месяца до начала этой недели, когда Салман и Катрина были прерваны отъездом в Россию по текущему расписанию. Тигр 3 также показывает Эмрана Хашми в качестве антагониста.

Ожидается, что Салман вернется в Индию к октябрю, чтобы снимать «Colours TV Bigg Boss 15». Первый рекламный трейлер сериала с участием звезды-ветерана Рекхи был выпущен в субботу. Рекха будет участвовать в рекламных акциях Bigg Boss 15. Хотя дата следующего сезона еще не объявлена, можно ожидать, что он будет запущен после завершения Bigg Boss OTT, поскольку в него войдут финалисты 15 сезона вместе с новичками.

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