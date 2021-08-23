Просочился взгляд Салмана Хана из «Тигра 3», актер щелкнул по съемкам сериала «Розыск» в России. посмотри на картинки

Если вы думали, что вам придется долго ждать первого рывка Salman Khan Tiger 3, вас ждет сюрприз. Поклонники звезды застали его на съемках долгожданного фильма в России. Салман и Катрина уехали в Россию несколько дней назад Снять третью часть франшизы «Тигр» под руководством Маниша Шармы.

В воскресенье фанат Салмана Кхана опубликовал в социальных сетях серию фотографий со съемок «Тигра 3», на которых Салман с длинной коричневой бородой снимался во время автомобильной погони. Поскольку в фильме актер играет шпиона, внешность могла быть одной из его маскировок. На другом снимке Салман стоит рядом со своими российскими поклонниками.

Салман Хан начал съемки для Tiger 3 в Мумбаи до того, как вторая волна коронавируса поразила Индию в конце марта. Съемки были приостановлены на четыре месяца до начала этой недели, когда Салман и Катрина были прерваны отъездом в Россию по текущему расписанию. Тигр 3 также показывает Эмрана Хашми в качестве антагониста.

Ожидается, что Салман вернется в Индию к октябрю, чтобы снимать «Colours TV Bigg Boss 15». Первый рекламный трейлер сериала с участием звезды-ветерана Рекхи был выпущен в субботу. Рекха будет участвовать в рекламных акциях Bigg Boss 15. Хотя дата следующего сезона еще не объявлена, можно ожидать, что он будет запущен после завершения Bigg Boss OTT, поскольку в него войдут финалисты 15 сезона вместе с новичками.