Простой 9-минутный метод без атак, чтобы попасть в Elden Ring

Почти за два месяца куда старое кольцо изданныйсредний игрок имеет Сообщается, что требуются десятки часов Закончить основную сюжетную часть игры. Учитывая это, спринтерское сообщество теперь может показывать полный старт до конца старое кольцо Бег менее чем за девять минут может немного удивить.

Даже опытный старое кольцо Игроки, просмотр Убрать Distortion2 для игры за 8 минут 56 секундБег, который не атакует ни одного врага, может сбить с толку. Итак, позвольте нам помочь вам с кратким введением в краткую историю старое кольцо Тем не менее, быстрая работа, сбои и эксплойты, которые толкают игроков через земли между все более короткими временными интервалами.

Неправильный варп и летающие лошади

Всего несколько дней спустя старое кольцоРелиз в конце февраля, игроки в восторге Обычные несмертельные беговые упражнения, записанные менее чем за 2,5 часа. Вскоре игроки тоже Окунитесь в старое Нечисть Быстрые приемы Обходите могущественных боссов или получайте доступ к новым участкам карты с помощью деликатных, едва выживаемых прыжков. Это привело к Первый подчас для зрителей старое кольцо скорость воспроизведения Сообщение от стримера Twitch LilAggy 9 марта, всего через 12 дней после выхода игры.

Однако через несколько дней Distortion2 уже был готов. Это время заняло 28:59 с использованием «неправильный перекос» методы. Эти уязвимости выигрывают от уклонения, поскольку игра иногда может терять реальное местоположение игрока. В этих случаях при перезагрузке игры игрок «катится» в «местоположение по умолчанию» в центре текущей области. Этот неверный поворот может сэкономить много утомительного обхода и одновременно избежать многих угроз.

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Несколько дней спустя спринтеры обнаружили еще один серьезный недостаток, из-за которого ваша лошадь, Торрент, В основном ходьба по воздуху. ошибка в пегасекак его скоро назовут, требует от игрока Обрушьте их крепость со стороны скалы Перед перезарядкой и оживлением лошади, которая теперь имела возможность бегать без земли под ногами. В то время как сбой Пегаса был диковинкой среди первых скоростных гонщиков, сообщество вскоре нашло способы вести свою лошадь в определенные области босса неожиданными способами. Легко побеждайте ничего не подозревающих врагов.

Зип-а-ди-ду-да

Эти лазейки были лишь прелюдией к концу старое кольцо Sprint Tool: все еще загадочный эксплойт под названием давление. Несмотря на то, что сообщество не до конца понимает, почему лежащий в основе конфликт в коде игры вызывает стресс, участники по-прежнему более чем счастливы использовать технику «сжатия» на огромных расстояниях в мгновение ока.

Создание zip-архива — очень технический процесс, требующий специальной среды и реализации. Во-первых, этот метод работает только в том случае, если игра работает с фиксированной частотой кадров 60 кадров в секунду (или, может быть, 30 кадров в секунду, с более сложной синхронизацией). Даже в этом случае ошибки не совпадают на разных устройствах; Даже использование входных макросов, исключающих синхронизацию из уравнения, не всегда приводит к успеху.

Однако, если все настроено правильно, игрок должен удерживать блок и ждать от 129 до 135 кадров, пока цикл анимации бездействия не начнет повторяться. Затем игрок начинает идти вперед и отпускает кнопку ходьбы с точностью до 139 кадров после начала блока. Чтобы синхронизация кнопок точно соответствовала одному кадру, кадру 16,6 мс, некоторые скоростные бегуны Используйте метроном Установите 108 или 109 ударов в минуту, отпустив кнопку ходьбы ровно после четырех ударов.

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Если все сделано правильно, некоторые странные взаимодействия между двумя курсами анимации дуэлей заставляют игру ужасаться и искажать игрока вперед на огромные расстояния, даже через игровую архитектуру. Это открытие позволило Distortion2 разумно использовать почтовые индексы. быть побежденным старое кольцо Всего за 12 минут прошлая неделя.

иди мега

Однако для преодоления десятиминутного этапа потребуется актуальное понимание того, к чему призывает спринтерское сообщество. огромный почтовый индекс. По какой-то причине игроки обнаружили, что нажатие на файл Во-вторых Направленный ввод в окне от 12 до 14 кадров после первого зипа может увеличить расстояние сжатия на два-четыре.

Хотя эти массивные и длинные молнии полезны для более быстрого перемещения по землям, они оказались чрезвычайно полезными для преодоления единственного боя с боссом, который нельзя было пропустить в этих быстрых гонках: Маликета.

Для этого бегуны на скорость построены на Еще одно недавнее открытие Это использовало жука Пегаса, чтобы бежать в небо и убегать от жесткого босса. После того, как вы убежите достаточно далеко от двора босса, земля под ногами этого босса исчезнет из активной памяти игры. Затем лидер падает в пустоту и погибает без всякого боя.

Хотя сбой Пегаса не всегда был возможен или уместен для многих битв с боссами, Twitch Streamer «Искатель» доказано Что огромный zip-файл также может изгнать игрока ровно настолько, чтобы за это время изгнать землю под Малкитом. старое кольцопоследний раздел. Имея в руках это доказательство концепции, искажение 2 Записал действительно удивительный девятиминутный забег на выходных. Не сразившись ни с одним врагом.

Несмотря на удивительное время, этот последний тест был замедлен из-за нескольких неудачных попыток сжатия файлов. Distortion2 написали в описании видео, что они «продолжат шлифовать это для суб-7», гарантируя, что охота будет продолжаться в течение более короткого времени. К тому времени, когда это произойдет, сообщество может найти другую технологию, которая еще больше откроет игру.

Список изображений от Bandai Namco