Протестирована скорость зарядки iPhone 14 и iPhone 14 Pro Max: вот что вам нужно знать

китайский сайт ЧжунДиантоу Я протестировал различные адаптеры питания от Apple. с айфон 14 и Айфон 14 Про Макспредоставляя полезные данные о скорости зарядки и раскрывая наиболее ценное зарядное устройство для быстрой зарядки.
Короткий ответ — выбор Apple. Адаптер питания USB-C мощностью 30 ВтКоторое за 39 долларов является самым дешевым зарядным устройством компании, которое может заряжать iPhone 14 и iPhone 14 Pro Max с поддерживаемой максимальной скоростью зарядки 25 Вт и 27 Вт соответственно. Все другие более дорогие зарядные устройства Apple, такие как новый адаптер Dual USB-C мощностью 35 Вт за 59 долларов, в лучшем случае заряжают устройства с одинаковой скоростью.
График ниже на китайском языке, но он показывает, что все адаптеры Apple мощностью 29 Вт или выше заряжали iPhone 14 Pro Max с 26 Вт примерно до 27 Вт.
Хотя скорость зарядки iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro еще предстоит выяснить, адаптер мощностью 30 Вт также должен быть лучшим вариантом для этих устройств.
Интересно, ЧжунДиантоу Он обнаружил, что iPhone 14 Pro Max может ненадолго достичь пиковой скорости зарядки ~ 29 Вт с помощью более старого адаптера питания Apple на 29 Вт, который был разработан для 12-дюймового MacBook и снят с производства в июне 2018 года.
Для сравнения, iPhone 13 и iPhone 13 Pro Max Возможность зарядки со скоростью до 23 Вт и 27 Втсоответственно, согласно ЧжунДиантоуРодственный сайт Лаборатория зарядного устройстваТаким образом, скорость зарядки Lightning для всех моделей iPhone 14 в этом году практически одинакова перед ожидаемым переходом Apple на USB-C для моделей iPhone 15 в следующем году.
Apple больше не включает зарядное устройство в комплект поставки iPhone. Компания заявляет, что для всех четырех моделей iPhone 14 пользователи могут заряжать устройства до 50% примерно за 30–35 минут с помощью адаптера питания мощностью 20 Вт или выше.
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