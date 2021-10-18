Протестирован вегетарианский бургер McDonald’s, посыпано российское космическое кино, вложен командный дух и превосходство Ревеля

McDonald’s McPlant может скоро появиться на вашей тарелке

McDonald’s начал продавать веганский бургер в нескольких ресторанах США. CNBC с помощью край. Сеть ресторанов быстрого питания McPlant объединилась с Beyond Meat, чтобы провести еще одно испытание, чтобы добавить в свое меню альтернативные варианты мяса. Мы здесь, в Южной Африке, к сожалению (или к счастью, в зависимости от вашей точки зрения) не смогли попробовать наш первый бургер под брендом Beyond Meat, PLT.

В сообщении на веб-сайте McDonald’s говорится, что McPlant «будет сделан из растительных ингредиентов, таких как горох, рис и картофель». Он будет покрыт большим количеством растений, которые вы найдете в обычных гамбургерах, такими как соленые огурцы, помидоры, лук и салат. Поскольку PLT был запущен в 2019 и 2020 годах, компания заявила, что не планирует возвращать заводскую альтернативу, но сделала это. Просто позвони по-другому. McDonald’s, вероятно, не хочет упускать из виду растущую популярность веганских альтернатив, таких как Impossible Whopper от Burger King. Будет ли эта альтернатива без мяса добавлена ​​к местным блюдам, вероятно, будет зависеть от того, насколько хорошо эти тесты сработают. Надеюсь, это произойдет, и у веганов будет выбор при поиске пищи для похмелья.