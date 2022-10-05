Протестующая российская телеведущая убегает, настаивая на том, что она «совершенно невиновна»

Марина Овсяникова провела прямую акцию протеста против войны на государственном телевидении (AFP через Getty Images)

Журналист российского телевидения провел прямую демонстрацию против Президент России Владимир Путинвойна в Украина Она подтвердила, что снова избежала домашнего ареста по обвинению в распространении ложных новостей, заявив, что у нее нет оснований для ответа.

«Я считаю себя абсолютно невиновной, и поскольку наше государство отказывается соблюдать собственные законы, я отказываюсь соблюдать меры пресечения, наложенные на меня с 30 сентября 2022 года, и освобождаюсь от них», — написала Марина Овсяникова в Telegram.

Ее адвокат сообщил, что она должна явиться на судебное заседание в 10:00 по московскому времени в районный суд российской столицы, однако следователям не удалось установить ее местонахождение.

44-летняя Овсяникова в августе получила двухмесячный домашний арест за июльскую акцию протеста, когда она стояла на берегу реки напротив Кремля и держала в руках плакат, назвав Путина убийцей, а его солдат — фашистами.

Ей грозило до 10 лет лишения свободы, если ее признают виновной в распространении ложных сведений о российских вооруженных силах.

Ее домашний арест должен был продлиться до 9 октября, но государственное информационное агентство Russia Today сообщило в субботу, что она сбежала с 11-летней дочерью, и ее местонахождение неизвестно.

Как и куда она ушла, пока неясно, но в понедельник ее имя появилось в электронном списке МВД, скрывающемся от правосудия, вместе с фотографией.

В заявлении в среду в своем аккаунте в социальной сети Telegram она подтвердила свой побег и раскритиковала статью уголовного права, по которой ее привлекли к ответственности, заявив, что ее преследуют за «говорение правды».

Россия приняла новые законы против клеветы или распространения «заведомо ложной информации» о вооруженных силах 4 марта, через восемь дней после вторжения в Украину.

Г-жа Овсянникова приобрела международную известность в конце марта, выйдя перед студийными камерами во время трансляции вечерних новостей на Первом канале с плакатом «Остановите войну» и «Они вам лгут».