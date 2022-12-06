Протестующие в Монголии пытаются штурмовать Государственный дворец | Новости протеста

Тысячи людей собрались, чтобы потребовать действий в отношении экономики и роста инфляции на фоне разгоревшегося коррупционного скандала.

Тысячи людей выдержали морозы в столице Монголии в знак протеста против предполагаемой коррупции в угольной промышленности страны и стремительного роста инфляции, а некоторые позже попытались штурмовать здание правительства.

Протестующие, многие из которых молодые, заполнили площадь Сухэ-Батора в центре Улан-Батора в понедельник при температуре минус 21 градус по Цельсию (-6 по Фаренгейту), требуя «справедливости» в отношении коррумпированных чиновников и призывая к импичменту парламента страны.

На одном из баннеров было написано: «Помогите нашей стране развалиться». Некоторые пасторы также ездили в город, чтобы принять участие в парадах.

Протестующие недовольны больной экономикой страны, где инфляция подскочила до 15,2% после вторжения России в Украину и закрытия границ, что повлияло на торговлю с соседним Китаем.

Люди «невероятно страдают экономически», сказала Al Jazeera Яна Зелкова, директор группы помощи Каритас Чехия в Улан-Баторе.

Информаторы утверждают, что группа законодателей, связанных с угольной промышленностью, украла миллиарды долларов, что усилило недовольство.

«Люди расстроены и возмущены этим вопросом, потому что им пообещали, что с ними поделятся богатствами страны», — добавила Зелкова.

Полиция попыталась разогнать демонстрацию в 21:00 по местному времени (13:00 по Гринвичу), но, по сообщениям местных СМИ, некоторые протестующие пытались штурмовать здание правительства, снося барьеры и разбивая окна. Вмешалась полиция, и через два часа большинство протестующих покинули площадь.

В прошлом месяце антикоррупционная служба Монголии объявила, что более 30 должностных лиц, в том числе генеральный директор государственной угледобывающей компании Erdenes Tavan Tolgoi, находятся под следствием по обвинению в хищениях.

Компания контролирует месторождение Эрдэнэс Таван Толгой, содержащее 7,5 млрд тонн кокса, который является важным компонентом сталелитейного производства и основной статьей доходов государственного бюджета Монголии. Он пока не прокомментировал обвинения.

протестующие в # Монголия Они пытаются штурмовать здание правительства. Дорога к резиденции премьер-министра уже перекрыта полицией. По сообщениям СМИ, протесты в стране вспыхнули после сообщений о хищении крупными партиями угля чиновниками. pic.twitter.com/SlzsVMh3wS — Следующая (@nexta_tv) 5 декабря 2022 г.

Утверждается, что вовлеченные законодатели использовали свое владение угольными шахтами и компаниями, которые перевозят уголь через границу в Китай, для получения незаконной прибыли.

Монголия отправляет 86 процентов своего экспорта в Китай, а на уголь приходится более половины общего объема. Четверть ВВП страны приходится на добычу полезных ископаемых.

По данным посольства США в Улан-Баторе, митинг в понедельник прошел через день после того, как в столице собралось несколько сотен протестующих.

В посольстве заявили, что демонстранты пытались пройти к Эч Тенгер, официальной резиденции президента и премьер-министра, «где их остановил полицейский блокпост».

Хурэлсух Окна был избран президентом в июне прошлого года, через несколько месяцев после того, как он был вынужден уйти в отставку с поста премьер-министра на фоне общественного возмущения по поводу лечения пациентки с коронавирусом и ее новорожденного ребенка.