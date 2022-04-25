Протестующие Гринпис-Украина привязали байдарку к российскому нефтяному танкеру

«Меня потрясло, что Норвегия выступает в качестве свободного порта для российской нефти, финансовые ресурсы которой нам известны. [Russian President Vladimir] Война Путина.
Гринпис заявил, что активисты хотят запретить импорт российской нефти в Норвегию и чтобы Esso, дочерняя компания ExxonMobil в США, «отменила свои контракты на покупку ископаемого топлива у России во время войны». В группу также входили члены Extinction Rebellion, глобальной сети активистов по борьбе с изменением климата.
Активист Extinction Rebellion Вибберн Пайланд-Берг заявил в заявлении, сделанном представителем ESO, что они утверждают, что выступают против войны в Украине, но их действия делают их соучастниками в финансировании российской военной машины и получении прибыли от страданий украинского народа. Норвегия отделилась, даже Томте.
На кадрах с места происшествия видно, что менее 10 активистов сидят на небольших лодках рядом с танкером и держат плакаты с надписями «разжигать войну» и «прекратить разжигать войну».
Местная телекомпания TV2 упомянул В ходе инцидента было задержано до 10 человек. Томати назвал более высокую цифру, заявив, что 15 активистов его группы и семеро Гринпис были арестованы.
В заявлении Гринпис говорится, что «мирные работы» ведутся в проливе Осло в принадлежащем Esso нефтяном порту Слагентанген.
Ричард Скресс, представитель ExxonMobil, заявил, что ISO соблюдают довоенные контракты и соблюдают санкции.
«С момента вторжения мы не делали никаких новых закупок российских товаров, и у нас нет планов на будущие закупки», — сказал Скрисс в заявлении, отправленном по электронной почте. «Мы поддерживаем скоординированные на международном уровне усилия по прекращению неспровоцированного российского наступления».
Основные моменты протеста Споры вокруг российской нефти в Европе. Европейские страны в значительной степени зависят от России в своих нефтяных и газовых потребностях, и им еще предстоит ввести полный запрет, даже несмотря на то, что активисты говорят, что деньги от покупки российской нефти и газа финансируют войну в Украине.
Сейчас‼️ Активисты Гринпис блокируют нефтеналивной танкер «Усть-Луга», не давая ему выгрузить в порт тысячи тонн российской нефти.
Операция проходит в проливе Осло, в порту Слагентанген, принадлежащем Esso, норвежской дочерней компании ExxonMobil. pic.twitter.com/19lLkoGF2j
— ГринписНорвегии 25 апреля 2022 г.
Гринпис заявил, что активисты на байдарках и каноэ пристегнулись к якорной цепи корабля «Ост Луга», чтобы предотвратить разгрузку около 95 000 метрических тонн нефти на нефтяном терминале у побережья Аскардстранда, прибрежного города к югу от Осло. . Организация, которая занимается защитой окружающей среды и другими причинами, оценила груз корабля в 116 миллионов долларов.
Усть-Луга Зарегистрировано в ГонконгеОб этом сообщает сайт Marine Traffic. Гринпис сообщил, что танкером управляет «Новатэк», крупный производитель природного газа в России.
По данным Marine Traffic, «Усть-Луга» установлена в водах юго-восточной Норвегии, недалеко от шлаковая масляная станция Принадлежит компании Esso Norway, принадлежащей ExxonMobil. Около 15:25 по местному времени к нему приближался буксир, рядом находился корабль правоохранительных органов.
Активисты Greenpeace наиболее известны организацией красочных трюков, чтобы привлечь внимание к климатическому кризису, но глобальная некоммерческая сеть также выступает за «глобальный мир, разоружение и ненасилие».
Плейм стремится привлечь внимание к проблемам климата помимо войны. «В течение этих двух месяцев агрессивной войны России мы видели ужасающие картины и знаем о невообразимых страданиях ни в чем не повинного гражданского населения Украины», — сказал Плейм. «Тот факт, что наше правительство по-прежнему разрешает импорт российского ископаемого топлива в нынешней ситуации, непостижим.
«…Президент Украины призвал Европу остановить российские ископаемые виды топлива. И не зря, — продолжил Плейм. — Источники доходов Путина должны быть немедленно исчерпаны, и запрет на импорт нефти — очень хорошее начало. Нам нужно остановить это». война.»
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