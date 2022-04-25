Протестующие Гринпис-Украина привязали байдарку к российскому нефтяному танкеру

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Гринпис заявил в понедельник, что протестующие против войны на Украине на каяке и резиновой лодке приковали себя цепью к нефтяному танкеру в Норвегии, чтобы предотвратить, по их словам, доставку почти 100 000 метрических тонн российской нефти. «Нефть является первопричиной не только климатического кризиса, но и войн и конфликтов», — сказал Фроде Плейм, программный директор Гринпис Норвегии. заявление.

«Меня потрясло, что Норвегия выступает в качестве свободного порта для российской нефти, финансовые ресурсы которой нам известны. [Russian President Vladimir] Война Путина.

Гринпис заявил, что активисты хотят запретить импорт российской нефти в Норвегию и чтобы Esso, дочерняя компания ExxonMobil в США, «отменила свои контракты на покупку ископаемого топлива у России во время войны». В группу также входили члены Extinction Rebellion, глобальной сети активистов по борьбе с изменением климата.

Активист Extinction Rebellion Вибберн Пайланд-Берг заявил в заявлении, сделанном представителем ESO, что они утверждают, что выступают против войны в Украине, но их действия делают их соучастниками в финансировании российской военной машины и получении прибыли от страданий украинского народа. Норвегия отделилась, даже Томте.

На кадрах с места происшествия видно, что менее 10 активистов сидят на небольших лодках рядом с танкером и держат плакаты с надписями «разжигать войну» и «прекратить разжигать войну».

Местная телекомпания TV2 упомянул В ходе инцидента было задержано до 10 человек. Томати назвал более высокую цифру, заявив, что 15 активистов его группы и семеро Гринпис были арестованы.

В заявлении Гринпис говорится, что «мирные работы» ведутся в проливе Осло в принадлежащем Esso нефтяном порту Слагентанген. READ ОАЭ предлагают принять участие в израильско-палестинских мирных переговорах | Израиль

Ричард Скресс, представитель ExxonMobil, заявил, что ISO соблюдают довоенные контракты и соблюдают санкции.

«С момента вторжения мы не делали никаких новых закупок российских товаров, и у нас нет планов на будущие закупки», — сказал Скрисс в заявлении, отправленном по электронной почте. «Мы поддерживаем скоординированные на международном уровне усилия по прекращению неспровоцированного российского наступления».

Основные моменты протеста Споры вокруг российской нефти в Европе. Европейские страны в значительной степени зависят от России в своих нефтяных и газовых потребностях, и им еще предстоит ввести полный запрет, даже несмотря на то, что активисты говорят, что деньги от покупки российской нефти и газа финансируют войну в Украине.

Сейчас‼️ Активисты Гринпис блокируют нефтеналивной танкер «Усть-Луга», не давая ему выгрузить в порт тысячи тонн российской нефти. Операция проходит в проливе Осло, в порту Слагентанген, принадлежащем Esso, норвежской дочерней компании ExxonMobil. pic.twitter.com/19lLkoGF2j — ГринписНорвегии 25 апреля 2022 г.

Гринпис заявил, что активисты на байдарках и каноэ пристегнулись к якорной цепи корабля «Ост Луга», чтобы предотвратить разгрузку около 95 000 метрических тонн нефти на нефтяном терминале у побережья Аскардстранда, прибрежного города к югу от Осло. . Организация, которая занимается защитой окружающей среды и другими причинами, оценила груз корабля в 116 миллионов долларов.

Усть-Луга Зарегистрировано в ГонконгеОб этом сообщает сайт Marine Traffic. Гринпис сообщил, что танкером управляет «Новатэк», крупный производитель природного газа в России.

По данным Marine Traffic, «Усть-Луга» установлена ​​в водах юго-восточной Норвегии, недалеко от шлаковая масляная станция Принадлежит компании Esso Norway, принадлежащей ExxonMobil. Около 15:25 по местному времени к нему приближался буксир, рядом находился корабль правоохранительных органов.

Активисты Greenpeace наиболее известны организацией красочных трюков, чтобы привлечь внимание к климатическому кризису, но глобальная некоммерческая сеть также выступает за «глобальный мир, разоружение и ненасилие». READ Полиция Таиланда допрошена после того, как появилось видео о пытках и убийстве подозреваемого

Плейм стремится привлечь внимание к проблемам климата помимо войны. «В течение этих двух месяцев агрессивной войны России мы видели ужасающие картины и знаем о невообразимых страданиях ни в чем не повинного гражданского населения Украины», — сказал Плейм. «Тот факт, что наше правительство по-прежнему разрешает импорт российского ископаемого топлива в нынешней ситуации, непостижим.