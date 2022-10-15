Протестующие против нефти предстали перед судом после того, как картину Ван Гога забросали супом

Активисты «Just Stop Oil» вешают руки на стену после того, как облили супом картину Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне, Великобритания, 14 октября 2022 года.

Климатические активисты, которые бросил суп Над знаменитой картиной Винсента Ван Гога «Подсолнухи» в субботу Предстал перед судом в Лондоне Несколько СМИ сообщили о возмещении ущерба в уголовном порядке.

Две женщины участвовали в демонстрации в составе группы кампании Just Stop Oil. И они не признали себя виновными в Вестминстерском магистратском суде за два коротких заседания.

После того, как в пятницу две банки томатного супа были брошены на картину Ван Гога, протестующие приклеились к стене галереи. Лондонская столичная полиция заявила, что их увезли и взяли под стражу специалисты.

Представитель Национального музея подтвердил, что картина не была повреждена, это одна из культовых копий «Подсолнухов», написанных Ван Гогом в конце 1880-х годов. Ее оценивают в 80,99 миллиона долларов.

«Рама была незначительно повреждена, но картина не пострадала», — сказал представитель CNBC. Картина была покрыта стеклом, очищена и возвращена в Национальную галерею в пятницу днем.

Just Stop Oil проводит акции протеста в Лондоне в течение последних двух недель, и группа заявила в пресс-релизе, что ее действия были «ответом на бездействие правительства как в условиях кризиса стоимости жизни, так и в связи с климатическим кризисом».

«Что ценнее, искусство или жизнь? Стоит ли это больше, чем еда? Стоит ли это больше, чем правосудие? Что вас больше заботит защита картины или защита нашей планеты и людей?» Об этом сообщил один из активистов в видеозаписи мероприятия.

Just Stop Oil подверглась широкой критике со стороны экологических групп и политиков из оппозиционной Лейбористской партии после протеста.