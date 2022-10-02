Протестующие собираются по всему Ирану на третьей неделе беспорядков из-за смерти Амини

Протесты, вспыхнувшие из-за смерти в заключении, продолжаются третью неделю

Новости об аресте студентов в Тегеране и слезоточивом газе в Исфахане

Он подтвердил убийство четырех силовиков на юго-востоке страны

Сообщается о забастовках в курдских регионах.

ДУБАЙ (Рейтер) — Протестующие собрались по всему Ирану, и сообщалось о забастовках в курдском регионе страны в субботу, поскольку протесты, вызванные смертью женщины, задержанной полицией, продолжаются уже третью неделю.

Протесты, вспыхнувшие после смерти 22-летнего Махсы Амини из иранского Курдистана, переросли в крупнейшую демонстрацию оппозиции религиозным властям Ирана с 2019 года, когда десятки человек погибли в результате беспорядков по всей стране.

Люди в Лондоне, Риме, Мадриде и других западных городах также провели демонстрацию солидарности с иранскими протестующими, неся фотографии Амини, который умер через три дня после его ареста полицией нравов Исламской Республики за «неподходящее платье».

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В Иране сообщения в социальных сетях показывали митинги в крупных городах, включая Тегеран, Исфахан, Рашт и Шираз.

В традиционном деловом районе Тегерана Базар антиправительственные протестующие скандировали: «Мы будем убивать одного за другим, если мы не объединимся», в то время как в других местах они заблокировали главную дорогу забором, оторванным от центрального заповедника, видео широко распространялось в Твиттере. аккаунт Тавсир1500 показал.

Студенты также демонстрировались во многих университетах. Tafsir 1500 сообщил, что Тегеранский университет задержал десятки человек. Полуофициальное информационное агентство Fars сообщило, что некоторые протестующие были арестованы на площади возле университета.

Видео, размещенное в социальных сетях, показывает, как протестующие дарят цветы полиции по охране общественного порядка в Тегеране, воссоздание иранцев, победивших армию на своей стороне во время Исламской революции 1979 года.

Агентство Reuters не смогло проверить сообщения в социальных сетях.

Протесты начались на похоронах Амини 17 сентября и распространились на 31 иранскую провинцию с участием всех слоев общества, включая этнические и религиозные меньшинства, и многие призывали к свержению верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Сотни раненых

Amnesty International сообщила, что в результате разгона демонстраций властями по меньшей мере 52 человека погибли и сотни получили ранения. Правозащитные организации говорят, что десятки активистов, студентов и художников были арестованы.

В Лондоне около 2500 человек, многие из которых иранцы, устроили шумную акцию протеста на Трафальгарской площади. Толпа из десятков человек в Париже подняла иранские флаги и фотографии жертв протестов. А в Мадриде иранская женщина остригла волосы во время протеста, на котором присутствовали десятки людей, повторяя демонстрации в Иране, где женщины также размахивали и сжигали вуали во время демонстраций.

Валюта Ирана приблизилась к историческим минимумам, достигнутым в июне, когда отчаявшиеся иранцы покупали доллары, чтобы защитить свои сбережения, на фоне мало надежды на возрождение ядерной сделки Тегерана с мировыми державами и опасений по поводу экономических последствий беспорядков.

Риал упал до 331 200 за доллар с 321 200 в пятницу, согласно сайту валютной биржи Bonbast.com. Валюта упала до рекордно низкого уровня в 332 000 долларов за доллар 12 июня.

Иранские власти заявляют, что несколько сотрудников сил безопасности были убиты, обвиняя Соединенные Штаты в использовании беспорядков для попытки дестабилизировать Иран.

Революционная гвардия заявила, что четыре члена ее сил и добровольцы из ополчения Басидж были убиты в пятницу в результате нападений в Захедане, столице юго-восточной провинции Систан-Белуджистан.

Захедан стрелять

В пятницу государственное телевидение сообщило, что 19 человек, включая сотрудников сил безопасности, были убиты в Захедане после того, как неизвестные открыли огонь по полицейскому участку, что вынудило силы безопасности открыть ответный огонь.

Власти обвинили группу сепаратистов из белуджского меньшинства в начале перестрелки в Захедане. Государственные СМИ сообщили, что двое известных боевиков, связанных с этой группой, были убиты.

А информационное агентство Иранской Исламской Республики (ИРНА) опубликовало видеоклип, показывающий разрушенные автомобили и трейлер или перевернутый и сгоревший автобус, а также пожары в сгоревших зданиях и магазинах, назвав его кадрами того, «что террористы сделали с магазинами людей прошлой ночью в Захедан».

Агентство Reuters не смогло проверить запись.

Протесты были особенно интенсивными в иранском Курдистане, где власти ранее подавляли волнения курдского меньшинства численностью до 10 миллионов человек.

Магазины и предприятия объявили забастовку в 20 городах на северо-западе страны в знак протеста против нападений Корпуса стражей исламской революции на вооруженные курдские оппозиционные партии в Ираке, сообщила курдская правозащитная группа Hengao.

Опасаясь этнического восстания и демонстрируя силу, Иран на этой неделе нанес ракетные и беспилотные удары по целям в курдском регионе Ирака после того, как обвинил противников иранских курдов в причастности к беспорядкам.

Иранское информационное агентство Tasnim сообщило о новых нападениях Стражей исламской революции на иракский Курдистан в субботу.

Видный член иранской оппозиционной курдской партии Комала сообщил агентству Рейтер, что два офиса партии в Джебель-Халгурде в Эрбиле подверглись иранской бомбардировке.

Представитель курдской службы безопасности заявил, что иранская артиллерия также бомбила район Шоман в Эрбиле.

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Дополнительный репортаж Али Султана из Сулеймании. Кристиан Хартманн и Энтони Бэннон в Париже, Ян Тессье в Лондоне, Марко Трухильо и Елена Родригес в Мадриде; Автор Том Перри. Монтаж Ника МакФи и Дэвида Холмса

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