Протестующий Гринпис в Уилтшире оправдан среди десяти активистов после протеста против российского дизеля

Танкер с грузом в 33 тысячи тонн российского дизеля должен был пристыковаться, заставив его свернуть в Темзу.

Протестующий Гринпис из Чиппенхэма — один из десяти активистов, оправданных по обвинению в нападении при отягчающих обстоятельствах после того, как они столкнули танкер с российским дизельным топливом в Темзу.

Ян Миллс был одним из десяти человек, которым были предъявлены обвинения после протестов 15 мая этого года.

Группа заявила, что «предотвратила преступление», заняв причал у терминалов Navigator в Грейсе, Эссекс, не дав судну под греческим флагом разгрузить российское дизельное топливо.

После вынесения им обвинительного приговора местный судья заявил, что войну России в Украине «можно охарактеризовать как терроризм».

10 обвиняемых отрицали и были оправданы по одному пункту обвинения в воспрепятствовании или воспрепятствовании деятельности лица, занимающегося законной деятельностью в соответствии с Законом об уголовном правосудии и общественном порядке 1994 года.

В обвинении говорилось, что они вторглись на землю в Навигаторском терминале, заблокировали причал и препятствовали или препятствовали «законной деятельности, а именно раздаче топлива».

Адвокат Генри Блаксленд К.С. поставил под сомнение законность демпинга российского дизельного топлива, и судья сказал, что «с моей точки зрения, демпинг нефти был потенциальным преступлением».

Демонстранты начали аплодировать, и раздались аплодисменты, поскольку судья признал каждого из них невиновным.

Прокурор Монали Раллираскар утверждал, что дело «не требует анализа того, что является морально правильным и что является морально неправильным».

Но судья сказал, что «можно утверждать, что преступления могли быть совершены в соответствии с Законом о терроризме 2000 года», и что «деятельность, которой препятствовали подсудимые, была той же самой вещью, против которой они протестовали».

«Я думаю, более вероятно, что российская война будет описана как терроризм», — сказал окружной судья Кристофер Уильямс, который в пятницу восстановил решение окружного суда Челмсфорда.

Вечером 15 мая этого года протестующие сели на две лодки, чтобы добраться до пристани с берега реки.

Активисты присоединились к строению и держали транспарант с надписью «Война нефтяного топлива».

Танкер «Андромеда» под греческим флагом и с российской нефтью перевернулся в Темзе рано утром 16 мая.

История продолжается

«Цель этой меры состояла в том, чтобы привлечь внимание к тому факту, что ископаемое топливо импортируется и таким образом финансировать путинскую войну», — заявил суду один из активистов, поднявшихся на пирс, 62-летний бывший подполковник Майкл Грант.

Выступая позже, г-н Грант сказал: «Это фантастический результат.

«Это постановление является для нас не только облегчением, но и полным подтверждением этических убеждений, которые заставили нас действовать».

Другая активистка, учительница Зои Понтеда, назвала это «сейсмическим суждением».

32-летний мужчина сказал: «Это не только полностью оправдывает наши действия, но и ставит правительство Великобритании на скамью подсудимых.

«Судья понял, что мы были обычными людьми, чья совесть заставила нас прекратить финансирование нефтью путинской кампании государственного терроризма в Украине».

Обвиняемые: Бенджи Бейлс, 38 лет, Глостер. Майкл Грант, 62 года, из Розуэлла, Мидлотиан; Ким Харрисон, 38 лет, из Олдхэма, Большой Манчестер; Бенджамин Херни Солтер, 41 год, Кашмир-роуд, южный Лондон; Дэвид Джеймс, 62 года, с Брумфилд-стрит, Южный Лондон; Ян Миллс, 56 лет, из Чиппенхема, Уилтшир; Зои Понтеда, 32 года, из Оксфорда; Генри Рейнер, 28 лет, с Айвенго-роуд, южный Лондон; Линдейл Стайн, 72 года, жительница Суррей Роу, южный Лондон; Рианнон Вуд, 27 лет, из Хедж-Энда, недалеко от Саутгемптона, Хэмпшир.