Протестующий с транспарантом российского телевидения нашел работу в Германии

Владелец канала Аксель Спрингер заявил сегодня, в понедельник, что немецкая медиакомпания Welt наняла женщину-репортера, которая попала в заголовки международных газет, штурмовав студию российского государственного телевидения, где он работал в то время, чтобы осудить войну на Украине во время войны. прямой выпуск новостей. .

Спрингер сказал, что 43-летняя Марина Овсяникова будет работать репортером газеты Welt, а также новостного канала Welt, в том числе из Украины и России.

Тысячи россиян были арестованы за то, что вышли на улицы в знак протеста против войны, но Овсяникова пошла еще дальше, держа антипропагандистский баннер позади ведущего студии, который читал новости в прайм-тайм и скандировал антивоенные лозунги.

Своим протестом в прямом эфире Овсянникова «защитила самые важные принципы журналистской этики, несмотря на угрозу государственных репрессий», заявил главный редактор Welt Group Ульф Поршардт в заявлении, опубликованном Springer.

«Я рад работать с ней», — добавил он.

В прошлом месяце Овсяникова сказала Рейтер, что беспокоится о своей безопасности и надеется, что ее протест откроет россиянам глаза на пропаганду. Она сказала, что не планирует уезжать из России.

Государственное телевидение является жизненно важной площадкой для Кремля, который изображает вторжение как «специальную военную операцию» по разоружению и «разоружению» Украины.

Украина и Запад заявляют, что Россия совершила неоправданный акт агрессии.

(Обложка) Написано Марией Шихан, под редакцией Уильяма Маклина.

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