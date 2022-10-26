Протесты в Музее Ван Гога и Моне вызвали споры о тактике

Протесты против Музея супа и картофеля также вызвали шок и замешательство. «Неловкое признание: я не знал, что изменение климата было вызвано французскими импрессионистами», Скотт Шапиро Об этом в Twitter сообщил профессор Йельского университета. Теории заговора о мотивах активистов процветали, и обе группы получали поддержку от чрезвычайный климатический фонд Среди основных доноров некоммерческой организации были наследница нефти Эйлин Гетти и директор Адам Маккей.

Стивен Данкомб, профессор Нью-Йоркского университета и соучредитель Центра арт-активизма, некоммерческой группы, которая обучает активистов, сказал, что внимание к такому количеству комментариев заставило его усомниться в эффективности протестов.

«Они говорят о еде, которую бросают в искусство, или о том, как углеродное топливо уничтожит жизнь на этой планете?» — сказал доктор Данкомб. «Если дошедшее сообщение состоит в том, что активисты делают сумасшедшие вещи, помогает ли это делу или нет?»

Однако Хизер Альберо, лектор по глобальному устойчивому развитию в Университете Ноттингем Трент, сказала, что такие привлекающие внимание меры были неизбежны, учитывая, что традиционные средства протеста в значительной степени потерпели неудачу. Для нее нацеливание на дорогостоящее искусство имело смысл из-за связи между ними. Богатство и экономика, построенные на ископаемом топливе. «Мы находимся в моменте, когда нам нужен каждый инструмент в сарае», — сказал доктор Альберо. «Если вы возмущены тем, что бросаете суп в тарелку из-за того, что правительства инвестируют в ископаемое топливо, это говорит о многом».

Наиболее эффективные протесты, как правило, имеют четкую связь с целями, говорит Брайан Забджик, бывший организатор нью-йоркского отделения группы активистов по борьбе со СПИДом ACT UP. Протестующие за гражданские права повышали осведомленность о законах апартеида, нарушая их. Активисты Гринпис гонялись за китобойными судами и ядерными объектами. Сторонники PETA облили мех краской. Бороться со стигмой ACT UP вокруг СПИДа и добился одобрения новаторских лекарств с помощью ряда громких подрывных действий, включая организацию «групповых встреч» и «поцелуев», прерывание научных конференций и политических мероприятий трубами тумана и фальшивой кровью, марши по правительственным учреждениям и выставляя напоказ статую Энтони С. Фаучи, президент Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.

Запсек, который в настоящее время является директором по защите интересов некоммерческой группы Save Barton Creek Association в Остине, штат Техас, сказал, что связывать изменение климата с Ван Гогом было «натяжкой». Однако, по его словам, критика всегда перерастает в более конфронтационные протесты, что не является лучшим показателем успеха. Хотя ACT UP сейчас хвалят, ее тактика подвергалась критике на протяжении 30 лет.

По словам Бенджамина Совакола, профессора Земли и окружающей среды в Бостонском университете, наиболее эффективные социальные движения используют постоянное, интенсивное давление в течение длительного периода времени, и что одним из показателей успеха меры является степень, в которой союз построен или люди изолированы. Он сказал, что, хотя протесты музея вызывают поляризацию, «по крайней мере, мы говорим об этом».