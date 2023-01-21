Протесты в Стокгольме, включая сожжение Корана, вызвали осуждение со стороны Турции.

СТОКГОЛЬМ (Рейтер) — Протесты в Стокгольме в субботу против Турции и заявки Швеции на вступление в НАТО, в том числе сожжение копии Священного Корана, усилили напряженность в отношениях с Турцией в то время, когда скандинавская страна нуждается в поддержке Анкары для вступления. для военного союза.

Министерство иностранных дел Турции заявило: «Мы самым решительным образом осуждаем гнусное нападение на нашу священную книгу… Позволить этому антиисламскому акту, направленному против мусульман и оскорбляющему наши священные ценности, под прикрытием свободы слова, абсолютно неприемлемо». Он сказал.

Ее заявление было сделано после того, как ультраправый антииммиграционный политик сжег копию Корана возле посольства Турции. Министерство Турции призвало Швецию принять необходимые меры против преступников и призвало все страны предпринять конкретные шаги против исламофобии.

В городе прошла отдельная демонстрация в поддержку курдов и против попытки Швеции вступить в НАТО. Группа протурецких протестующих также провела митинг у посольства. На все три мероприятия было получено разрешение полиции.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем назвал антиисламские провокации ужасающими.

«Швеция обладает далеко идущей свободой выражения мнений, но это не означает, что шведское правительство или я одобряем высказанные мнения», — написал Биллстрем в Twitter.

Коран был сожжен Расмусом Палуданом, лидером датской ультраправой партии «Жесткая линия». Палудан, который также имеет шведское гражданство, в прошлом организовывал ряд демонстраций, в ходе которых сжигались Кораны.

Связаться с Палудан по электронной почте для получения комментариев не удалось. В заявлении, которое он получил от полиции, говорилось, что его протест был направлен против ислама и того, что он назвал попыткой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана повлиять на свободу выражения мнений в Швеции.

Несколько арабских стран, включая Саудовскую Аравию, Иорданию и Кувейт, осудили сожжение Корана. «Саудовская Аравия призывает к распространению ценностей диалога, терпимости и сосуществования и отвергает ненависть и экстремизм», — говорится в заявлении МИД Саудовской Аравии.

Швеция и Финляндия в прошлом году подали заявку на вступление в НАТО после вторжения России в Украину, но все 30 государств-членов должны согласиться с их предложениями. Турция заявила, что Швеция, в частности, должна сначала занять более четкую позицию в отношении тех, кого она считает террористами, в основном курдских боевиков, и группы, которую она обвиняет в попытке государственного переворота в 2016 году.

На демонстрации протеста против вступления Швеции в НАТО и демонстрации поддержки курдов выступающие стояли перед большим красным знаменем с надписью «Мы все – РПК», имея в виду запрещенную Курдскую рабочую партию (РПК) в Турции, Швеции и Соединенные Штаты. Среди других стран он обратился к нескольким сотням прокурдских и левых.

«Мы будем и впредь выступать против просьбы Швеции о создании НАТО», — заявил агентству Рейтер представитель коалиции против НАТО и один из организаторов демонстрации Томас Петерсон.

Полиция сообщила, что во время трех демонстраций ситуация была спокойной.

В Стамбуле группа из примерно 200 протестующих подожгла шведский флаг перед шведским консульством в ответ на сожжение Корана.

Визит шведского министра был отменен

Ранее в субботу Турция заявила, что из-за отсутствия мер по сдерживанию протестов отменила запланированный визит в Анкару министра обороны Швеции.

Джонсон отдельно сказал, что они с Акаром встретились в пятницу во время сбора западных союзников в Германии и решили отложить запланированную встречу.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что обсуждал с Эрдоганом отсутствие мер по сдерживанию протестов в Швеции против Турции, и передал Джонсону реакцию Анкары в кулуарах встречи контактной группы по обороне Украины.

«Недопустимо не предпринимать шагов или не реагировать на эти (протесты). Необходимо было принять необходимые меры», — сказал Акар, согласно заявлению министерства обороны Турции.

МИД Турции уже вызвал посла Швеции в пятницу в связи с запланированными акциями протеста.

Финляндия и Швеция подписали трехстороннее соглашение с Турцией в 2022 году, направленное на преодоление возражений Анкары против их членства в НАТО. Швеция заявляет, что выполнила свою часть ордера, но Турция требует большего, включая экстрадицию 130 человек, которых она считает террористами.

Репортаж Омера Бербероглу, Эзге Эркоюна и Бюлента Оста в Стамбуле и Никласа Полларда и Саймона Джонсона в Стокгольме (дополнительный репортаж) Моаза Абдельазиза в Каире Автор Эзге Эркоюн и Никлас Поллард Редактирование Тоби Чопры и Фрэнсиса Керри

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