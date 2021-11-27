Протесты на Соломоновых островах: в китайском квартале Хониары после нескольких дней беспорядков нашли 3 обугленных тела

Сотрудник полиции Соломоновых Островов по информации Десмонд Рив сказал CNN в субботу, что полиция расследует причину их смерти и их личности, и на данный момент у них нет больше информации, которую можно было бы раскрыть.

«Хониара сейчас очень напряжена, но город возвращается в нормальное русло», — сказал Рафф.

Силы безопасности не смогли остановить беспорядки в Хониаре, которые начались в среду с демонстрантов, требующих отставки премьер-министра Манассеха Согавари, а также разграбления и поджога магазинов и предприятий.

По данным Reuters, многие из протестующих приехали из самой густонаселенной провинции Малаита, где существует недовольство правительством и его несогласие с его решением 2019 года о прекращении дипломатических отношений с Тайванем и установлении официальных отношений с Китаем.

Демонстранты также призвали правительство ограничить отношения с Китаем, уважать право на самоопределение народа Малаиты и возобновить проекты развития в провинции Малаита. Полиция, которая обратилась к участникам беспорядков с призывом прекратить грабежи и поджоги зданий, заявила, что по состоянию на субботу было арестовано более 100 человек, и предупредила о новых арестах, если беспорядки не прекратятся. Чтобы усилить местную полицию, силы из Силы обороны Австралии (ADF) Он прибыл в Хониару в пятницу, подтвердил в субботу верховный комиссар Австралии по островам. Д-р Лахлан Страхан, верховный комиссар Австралии по Соломоновым островам, опубликовал фотографию десантного авианосца C-17 RAAF в столице и написал в Твиттере: «ADF прибывает в Хониару!» В субботу Объединенное оперативное командование Австралии опубликовало фотографии солдат 3-й, 6-й и 17-й бригады сухопутных войск, высаживающихся из военно-транспортных самолетов в рамках «миссии по оказанию чрезвычайной помощи». Австралийские миротворцы размещены по запросу правительства Соломоновых Островов. Их прибытие произошло после третьей ночи насилия, когда дом премьер-министра подвергся нападению, а большая часть столицы превратилась в пепел, по словам журналистов AFP в Хониаре. READ Удивительно, но Соединенные Штаты и Китай пообещали вместе работать над проблемой изменения климата. Министерство обороны Австралии заявило, что оно также направило на острова патрульный катер HMAS Armidale Королевского военно-морского флота Австралии для поддержки местных сил в обеспечении безопасности на море. Премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Джеймс Мараб заявил в своем заявлении, что Папуа-Новая Гвинея также направила группу безопасности на Соломоновы острова в пятницу по запросу островного государства Тихого океана. Группа безопасности, состоящая из 20 полицейских и 15 сотрудников исправительных учреждений, была развернута, чтобы помочь полиции Соломоновых Островов «остановить мародерство и вандализм» в Хониаре, и в случае необходимости она может быть увеличена, говорится в заявлении. В пятницу правительство Соломоновых Островов объявило ночной комендантский час и посоветовало всем государственным служащим оставаться дома. Комендантский час будет работать с 19:00 до 6:00 ежедневно, начиная с пятницы. «В течение этого периода только уполномоченным сотрудникам разрешено передвигаться по городу», — говорится в заявлении правительства. В пятницу центральное правительство посоветовало всем государственным служащим оставаться дома из-за беспорядков, за исключением основных рабочих, и призвало служащих обеспечить им доступ к продовольствию «из-за неуверенности в текущей ситуации». В четверг местный журналист сообщил, что китайский квартал загорелся и что полиция потеряла контроль в восточной части Хониары.

Элизабет Озивило из Хониары и Хелен Рейган из CNN внесли свой вклад в репортажи.