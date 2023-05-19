Протесты приветствуют первый за последние годы российский самолет, приземлившийся в Грузии

Десятки грузин протестовали возле аэропорта в столице Тбилиси в пятницу, когда российский пассажирский самолет приземлился в кавказской стране впервые с 2019 года.

Журналист сообщил AFP в аэропорту Тбилиси, что самолет авиакомпании «Азимут» приземлился в 13:17 по местному времени (09:17 по Гринвичу). Ожидается, что грузинская авиакомпания начнет выполнять рейсы в Москву в субботу.

Демонстранты с грузинскими и украинскими флагами собрались возле аэропорта.

На одном из знаков был баннер с несколькими людьми, говорящими: «Вам не рады».

«Несмотря на противодействие грузинского народа, Россия приземлилась в Тбилиси нежелательным рейсом», — написала в Twitter выступающий за ЕС президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Возобновление авиасообщения связано с тем, что наступление Москвы на Украине идет уже второй год, а Россия становится все более изолированной от Запада.

Россия также вела короткую, но кровавую войну с Грузией в 2008 году, и антироссийские настроения глубоко укоренились в прозападной стране.

В ответ на антимосковские митинги в Тбилиси Россия запретила авиасообщение с этой страной в 2019 году.

Но на прошлой неделе президент России Владимир Путин неожиданно отменил запрет на полеты с Грузией.

Он также ввел 90-дневный безвизовый режим для граждан Грузии.

‘предательство’

Элин Хаштария, лидер оппозиционной партии Дарва, призывавшей к протестам, заявила, что шесть демонстрантов были арестованы.

«Мы не позволим им работать в Грузии», — сказал Хаштария AFP до прибытия самолета.

Она обвинила правящую партию «Грузинская мечта» в «предательстве», добавив, что это «получит соответствующую реакцию со стороны граждан Грузии».

Правительство настаивает на необходимости поддерживать экономические отношения с Россией.

Сотни грузин уже вышли на улицы в знак протеста против возобновления полетов на этой неделе.

На фото, сделанном 19 мая 2023 года, пассажирский самолет авиакомпании «Азимут», совершающий первый прямой рейс из Москвы, прибывает в Тбилиси. На прошлой неделе президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты с Грузией, с которой Россия вела короткую войну в 2008 году. Путин также ввел 90-дневный безвизовый режим для граждан Грузии после того, как Россия в 2019 году запретила авиасообщение с этой страной. В ответ на антимосковские митинги в Грузии. — Фото: Вано Шаламов/AFP

«Когда я вижу, как моя страна соскальзывает на орбиту России, все, что я чувствую, — это горечь и гнев», — сказал AFP Лаша Сегуа, 20-летний студент-историк.

«Мы не можем равнодушно наблюдать за тем, что у Грузии с Россией, которая ведет возмутительную войну против Украины, идет обычное дело», — сказал Сегуа.

У Грузии и ее бывшего советского хозяина, России, сложная история.

В 2008 году, после многих лет напряженности из-за усилий крошечной южнокавказской страны наладить более тесные связи с Западом, Москва начала войну с Грузией.

После войны Москва признала два сепаратистских района на севере страны в качестве самостоятельных военных баз.

Решение Путина вызвало смешанные чувства в причерноморской стране, правительство которой сталкивается с растущими обвинениями в тайном сотрудничестве с Кремлем после многих лет напряженности.

«Весь цивилизованный мир изолирует Путина, но правительство Грузии радо возобновить воздушное сообщение с путинской Россией», — сказал друг Сегвы, 19-летний Кот Ратиани.

диссоциативное поведение

Аналитик Гела Васадзе назвал решение Путина возобновить авиасообщение «частью смешанной войны, направленной на то, чтобы испортить отношения Грузии с Западом».

Но премьер-министр Ираклий Гарибашвили приветствовал возобновление полетов, так как «решение Путина очень позитивно с гуманитарной точки зрения».

Он заявил, что в Грузии будут разрешены полеты только российским авиакомпаниям и самолетам, не затронутым западными санкциями.

«Я хочу заверить наших друзей в Евросоюзе и других странах: речь идет только об экономических и торговых отношениях», — сказал он.

Он также сообщил, что в прошлом году Россия привлекла около 300 миллиардов долларов от торговли с Евросоюзом.

Критики обвиняют правительство Гарибашвили в том, что оно не смогло обеспечить кандидатуру страны на членство в Европейском Союзе и в ухаживании за Кремлем.

Грузия подала заявку на членство в ЕС вместе с Украиной и Молдовой после того, как Россия вторглась в ее прозападного соседа в феврале 2022 года.

В июне прошлого года лидеры ЕС предоставили статус официальных кандидатов Киеву и Кишиневу, но призвали Тбилиси реформировать судебную и избирательную систему, улучшить свободу прессы и обуздать власть олигархии.

«С началом войны в Украине поведение грузинского правительства было шизофреническим», — считает политолог Гия Нодия.

«Они говорят, что хотят евроинтеграции, и в то же время их отношение к Европе конфронтационное.

Гарибашвили отверг обвинения, назвав их «оскорблением грузинского народа».

Выступая на прошлой неделе, он сказал, что позиция его правительства в отношении России была сформирована «стратегическим терпением и прагматичной политикой».

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