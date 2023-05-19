Протесты приветствуют первый за последние годы российский самолет, приземлившийся в Грузии

Десятки грузин протестовали возле аэропорта в столице Тбилиси в пятницу, когда российский пассажирский самолет приземлился в кавказской стране впервые с 2019 года.
Журналист сообщил AFP в аэропорту Тбилиси, что самолет авиакомпании «Азимут» приземлился в 13:17 по местному времени (09:17 по Гринвичу). Ожидается, что грузинская авиакомпания начнет выполнять рейсы в Москву в субботу.
Демонстранты с грузинскими и украинскими флагами собрались возле аэропорта.
На одном из знаков был баннер с несколькими людьми, говорящими: «Вам не рады».
«Несмотря на противодействие грузинского народа, Россия приземлилась в Тбилиси нежелательным рейсом», — написала в Twitter выступающий за ЕС президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Возобновление авиасообщения связано с тем, что наступление Москвы на Украине идет уже второй год, а Россия становится все более изолированной от Запада.
Россия также вела короткую, но кровавую войну с Грузией в 2008 году, и антироссийские настроения глубоко укоренились в прозападной стране.
В ответ на антимосковские митинги в Тбилиси Россия запретила авиасообщение с этой страной в 2019 году.
Но на прошлой неделе президент России Владимир Путин неожиданно отменил запрет на полеты с Грузией.
Он также ввел 90-дневный безвизовый режим для граждан Грузии.
‘предательство’
Элин Хаштария, лидер оппозиционной партии Дарва, призывавшей к протестам, заявила, что шесть демонстрантов были арестованы.
«Мы не позволим им работать в Грузии», — сказал Хаштария AFP до прибытия самолета.
Она обвинила правящую партию «Грузинская мечта» в «предательстве», добавив, что это «получит соответствующую реакцию со стороны граждан Грузии».
Правительство настаивает на необходимости поддерживать экономические отношения с Россией.
Сотни грузин уже вышли на улицы в знак протеста против возобновления полетов на этой неделе.
«Когда я вижу, как моя страна соскальзывает на орбиту России, все, что я чувствую, — это горечь и гнев», — сказал AFP Лаша Сегуа, 20-летний студент-историк.
«Мы не можем равнодушно наблюдать за тем, что у Грузии с Россией, которая ведет возмутительную войну против Украины, идет обычное дело», — сказал Сегуа.
У Грузии и ее бывшего советского хозяина, России, сложная история.
В 2008 году, после многих лет напряженности из-за усилий крошечной южнокавказской страны наладить более тесные связи с Западом, Москва начала войну с Грузией.
После войны Москва признала два сепаратистских района на севере страны в качестве самостоятельных военных баз.
Решение Путина вызвало смешанные чувства в причерноморской стране, правительство которой сталкивается с растущими обвинениями в тайном сотрудничестве с Кремлем после многих лет напряженности.
«Весь цивилизованный мир изолирует Путина, но правительство Грузии радо возобновить воздушное сообщение с путинской Россией», — сказал друг Сегвы, 19-летний Кот Ратиани.
диссоциативное поведение
Аналитик Гела Васадзе назвал решение Путина возобновить авиасообщение «частью смешанной войны, направленной на то, чтобы испортить отношения Грузии с Западом».
Но премьер-министр Ираклий Гарибашвили приветствовал возобновление полетов, так как «решение Путина очень позитивно с гуманитарной точки зрения».
Он заявил, что в Грузии будут разрешены полеты только российским авиакомпаниям и самолетам, не затронутым западными санкциями.
«Я хочу заверить наших друзей в Евросоюзе и других странах: речь идет только об экономических и торговых отношениях», — сказал он.
Он также сообщил, что в прошлом году Россия привлекла около 300 миллиардов долларов от торговли с Евросоюзом.
Критики обвиняют правительство Гарибашвили в том, что оно не смогло обеспечить кандидатуру страны на членство в Европейском Союзе и в ухаживании за Кремлем.
Грузия подала заявку на членство в ЕС вместе с Украиной и Молдовой после того, как Россия вторглась в ее прозападного соседа в феврале 2022 года.
В июне прошлого года лидеры ЕС предоставили статус официальных кандидатов Киеву и Кишиневу, но призвали Тбилиси реформировать судебную и избирательную систему, улучшить свободу прессы и обуздать власть олигархии.
«С началом войны в Украине поведение грузинского правительства было шизофреническим», — считает политолог Гия Нодия.
«Они говорят, что хотят евроинтеграции, и в то же время их отношение к Европе конфронтационное.
Гарибашвили отверг обвинения, назвав их «оскорблением грузинского народа».
Выступая на прошлой неделе, он сказал, что позиция его правительства в отношении России была сформирована «стратегическим терпением и прагматичной политикой».
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