После ухода Соединенных Штатов из Афганистана Соединенные Штаты теперь разрабатывают новую учебную программу, исключающую военное вмешательство и «государственное строительство».

Так сказал президент США Джо Байден.

«Это решение по Афганистану знаменует собой конец эпохи крупных военных операций по переделке не только Афганистана, но и других стран», – сказал президент.

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Что говорят СМИ и комментаторы в Тегеране, Москве и других местах? Поскольку иранские СМИ имеют тенденцию отражать взгляды режима, можно легко узнать, что думает Иран, прочитав аффилированные с государством СМИ Tasnim или Force News.

В недавнем сообщении Tasnim News цитируется слова российского военного эксперта в иранских СМИ: Согласно отчету, высокопоставленный член Комитета Федерального совета по политике в России проанализировал решение США. Он сравнил завершение военных операций США в Афганистане с выводом американских войск из Вьетнама. «Двадцатилетняя военная операция США в Афганистане совершенно бессмысленна и бесполезна».

Именно в этом контексте он утверждал, что уход из Вьетнама и упадок Южного Вьетнама привели к так называемому вьетнамскому синдрому, который «глубоко затронул и разделил американское общество. В Соединенных Штатах сейчас существует« афганский синдром »… Самым важным аспектом является потеря уверенности Америки в военной мощи и последствия ее действий. Конечно, на этот раз потеря уверенности в военных действиях США наблюдается не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире.

В России Алексей Пушков на мировой арене утверждал, что США должны сделать новый геополитический расчет. Афганистан тратит около 2 триллионов долларов на войну и поиск души. Фактически, фактическая сумма, потраченная в Афганистане и Ираке, оценивается в 5 тонн. И $ 8т.

Что это значит? Это означает, что Иран и Россия думают, что в ближайшие несколько лет они могут делать все, что им заблагорассудится, потому что Соединенные Штаты не хотят использовать свои вооруженные силы.

В других статьях показано, как США проиграли при уходе из Афганистана. Его культурное влияние и влияние других форм ослабли.

Иран гордится новыми ракетными системами и военной продукцией.

Иран считает, что Израиль терпит неудачи по-разному, в том числе в секторе Газа. Иранский Tasnim сказал, что соглашения Авраама не принесли тех преимуществ, в которые верил Израиль.

У Ирана и России большие планы. Они оба хотят тесно сотрудничать с Китаем. Иран хочет играть более важную роль в Шанхайской организации сотрудничества и хочет совместных военно-морских учений с Китаем и Россией.

Президент США Байден приветствует премьер-министра Израиля Беннета в Вашингтоне

Есть скидки. Сообщается, что пакистанские повстанцы напали на китайских рабочих в Пакистане, и продолжаются протесты против китайской инициативы «Пояс и дорога».

Израиль и США недавно объявили о новых совместных военно-морских учениях.

Во время учений оба флота отрабатывали различные виды стрельбы, в том числе операции по обеспечению безопасности и спасательные операции. В этом упражнении два флота работали бок о бок, вместе учились и укрепляли связь и знакомство флотов двух стран. Эти учения знаменуют собой начало совместных усилий ВМС Израиля и Пятого флота США. Это первая тренировка для многих, кто планирует провести ее в будущем », – говорится в отчете IDF.

Но это не мешает ему присоединиться к Ирану и Китаю, а также к оценке других противников США, что США постепенно отказываются от США и их центральных противников.

Иранские СМИ говорят, что Иран хочет добиться больших успехов на пути к Китаю под новым руководством в Тегеране в течение следующих пяти лет. Это знаменует собой новую эру в Афганистане и способствует развитию торговли с Китаем. Несмотря на санкции, он хочет увеличить экспорт энергоносителей в Афганистан и Ливан.

После ключевой встречи в Багдаде в августе, объединяющей Турцию, Иран и несколько других крупных стран, он видит новые границы в Ираке.