Противники переворота в Мьянме формируют правительство единства и стремятся к “федеральной демократии”

Женщины несут цветочные горшки, принимая участие в акции протеста против военного переворота в Янгоне, Мьянма, 13 апреля 2021 года. Reuters / Stringer

В пятницу противники хунты Мьянмы объявили о формировании правительства национального единства, в которое войдут свергнутые члены парламента, лидеры протестов против переворота и представители этнических меньшинств, заявив, что их цель – положить конец военному правлению и восстановить демократию.

Мьянма переживает потрясения после переворота 1 февраля, в результате которого было свергнуто гражданское правительство во главе с Аунг Сан Су Чжи, которая находилась у власти в течение пяти лет и начала свой второй срок после убедительной победы на выборах в ноябре.

День за днем ​​люди выходили на улицы, требуя восстановления демократии, игнорируя репрессии сил безопасности, в результате которых было убито более 700 человек, по данным наблюдательной группы.

Тем временем политические лидеры, в том числе члены парламента, свергнутые из партии Су Чжи, пытаются объединиться, чтобы показать стране и внешнему миру, что они не генералы, а законная политическая власть.

«Пожалуйста, поприветствуйте народное правительство», – сказал ветеран демократического движения Мин Ко Нин в 10-минутном видеообращении, объявляющем о формировании правительства национального единства.

Определяя несколько позиций, Мин Ко Нин сказал, что воля народа является приоритетом правительства единства, признав при этом масштаб стоящей задачи.

«Мы пытаемся вырвать это из корней, поэтому нам приходится многим жертвовать», – сказал он, имея в виду военный совет.

Связаться с представителем военного совета для комментариев не удалось.

Генералы оправдывали свой захват власти обвинениями в мошенничестве на ноябрьских выборах, на которых победила партия Су Чжи, хотя избирательная комиссия отклонила возражения.

Одна из основных целей правительства единства будет заключаться в получении международной поддержки и признания.

«Мы – демократически избранные лидеры Мьянмы», – сказал министр международного сотрудничества в правительстве единства д-р Саса, назвав его таковым.

«Итак, если мы отвергаем свободный и демократический мир, это означает, что они отвергают демократию».

Международное давление на вооруженные силы Мьянмы усиливается, особенно со стороны западных правительств, которые ввели ограниченные санкции, хотя генералы давно отвергают то, что они считают вмешательством извне. Читать далее

Правительство единства опубликовало список действующих лиц, включая представителей этнических меньшинств и лидеров протестов, подчеркивая единство целей между продемократическим движением и общинами меньшинств, стремящихся к самоуправлению, некоторые из которых десятилетиями боролись против центрального правительства.

Хлопать в темноте

Су Чжи, который был задержан после переворота, числится канцлером штата, и эту должность он занимал в правительстве.

Единственный известный контакт, который у нее был с внешним миром после переворота, отслеживался с помощью видеозвонков с ее адвокатом.

Представитель политиков-демократов сказал, что, хотя они не смогли проинформировать ее о своем новом правительстве, он был уверен, что она знала, что происходит.

Саса сообщил агентству Рейтер, что целью было положить конец насилию, восстановить демократию и построить «федеральный демократический союз». Хотя военные восхищались идеей федерализма, он долгое время считал себя главной силой, объединяющей страну.

Лидеры правительства единства заявили, что намерены сформировать федеральную армию и ведут переговоры с силами этнических меньшинств.

Специальный консультативный совет Мьянмы, группа международных экспертов, в которую входят бывшие должностные лица Организации Объединенных Наций, приветствовал создание правительства национального единства и назвал его историческим.

На видео, размещенном активистами в Твиттере после наступления темноты, был показан Янгон, самый большой город Мьянмы, и люди хлопали в окна и скандировали «Наше правительство». Некоторые местные группы сообщили, что вскоре после этого произошли взрывы и стрельба.

В то время как политики объявляли о правительстве единства, противники военного правления заметили «тихий удар» по тому, чтобы оставаться дома, чтобы оплакивать мертвых или одетых в черное на небольших митингах в полдюжине городов и поселков, сообщают СМИ.

Жители говорят, что улицы Янгона в основном пустынны.

Непосредственных сообщений о насилии во время пятничных митингов не поступало.

Армия также арестовала критиков, а государственные СМИ объявили об ордерах на арест 20 врачей по обвинению в разжигании инакомыслия в вооруженных силах. Хунта ищет более 200 человек, в том числе многих интернет-знаменитостей, актеров и певцов, для тех же перемен.

Беспорядки встревожили соседей Мьянмы из Юго-Восточной Азии, которые пытаются поощрять переговоры между двумя противоборствующими сторонами.

Тайские и индонезийские СМИ сообщили, что лидеры 10 членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в которую входит Мьянма, встретятся в Индонезии 24 апреля, чтобы обсудить ситуацию.

Тайская телерадиовещательная корпорация сообщила, что на ней должен был присутствовать лидер хунты генерал Мин Аунг Хлаинг, но газета Jakarta Post сообщила, что неизвестно, будут ли в саммите участвовать представители хунты или предыдущего правительства.

Саса сказал, что АСЕАН не должна называть “главного убийцу” Мин Аунг Хлаинг.

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