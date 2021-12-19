Противников переворота в Хартуме обстреляли слезоточивым газом | Новости

Репортеры Al Jazeera заявили, что сотни тысяч людей прошли маршем к президентскому дворцу в столице Судана Хартуме, чтобы отвергнуть военный переворот 25 октября, вызвав шквал слезоточивого газа и звуковые бомбы со стороны сил безопасности.

Вспышка протестов в воскресенье — последняя из серии демонстраций, которые продолжаются даже после восстановления премьер-министра.

Демонстрации также прошли в других городах по всей стране, чтобы отметить третью годовщину протестов, которые привели к народному восстанию, которое привело к свержению президента Омара аль-Башира.

Премьер-министр Абдалла Хамдок предупредил в субботу вечером в заявлении, что суданская революция столкнулась с серьезной неудачей и что политическая непримиримость со всех сторон угрожает единству и стабильности страны.

В преддверии протестов силы безопасности закрыли основные дороги, ведущие к аэропорту и штаб-квартире армии, а также большинство мостов, связывающих Хартум с городами-побратимами Бахри и Омдурманом через Нил.

В эфире телеканала Al Jazeera из Хартума Хеба Марджан сообщила, что за несколько минут протестующим удалось добраться до южных ворот президентского дворца, но они были встречены слезоточивым газом и боевыми патронами.

«Большинство из них были вынуждены отступить после того, как силы безопасности применили большое количество слезоточивого газа», — сказал Морган.

Народная демонстрация в Хартуме, Судан. [Marwan Ali/AP Photo]

Он добавил, что «армия, охранявшая президентский дворец, использовала боевые патроны, по словам протестующих, бежавших через южные ворота президентского дворца».

Но Морган сказал, что протестующие все еще собирались по дороге ко дворцу.

Многие из них находятся недалеко от ворот.

«Они говорят, что пришли сюда, чтобы выразить свои требования и доказать военным, что они хотят гражданского правления, и никакое количество слезоточивого газа или боевых патронов не помешает им выполнить их требования».

«Народ сильнее, отступление невозможно», — скандировали демонстранты, а некоторые бросились в переулки, чтобы избежать града слезоточивого газа.

Свидетели Reuters заявили, что, хотя силы безопасности закрыли мосты, ведущие в столицу, протестующие смогли пересечь мост, соединяющий город Омдурман с центром Хартума, но были встречены сильным слезоточивым газом.

«Это интересная ситуация, поскольку сегодня утром полиция забаррикадировала весь центр Хартума», — сказал из Хартума Мохаммед Фолл из телеканала Al Jazeera TV.

Днем было ощущение, что протестующим не пустили до президентского дворца; Были применены слезоточивый газ и светошумовые гранаты. «Мы видели толпу, разбросанную повсюду», — сказал Вэл.

Но большому количеству протестующих удалось без серьезных препятствий перейти мост между Северным Хартумом и центром Хартума, где расположен президентский дворец.

Люди принимают участие в протесте против военного переворота в октябре и последующего соглашения, которое восстановило премьер-министра Абдаллу Хамдока, но остановило движение в Хартуме, Судан. [Marwan Ali/AP Photo]

Фотографии, распространенные в социальных сетях, показывают начало протестов в городах за пределами Хартума, включая Порт-Судан на побережье Красного моря и Эль-Дин в западном регионе Дарфура.

Это будет девятая в серии демонстраций против переворота, которые продолжались даже после того, как армия вернула Хамдока, находившегося под домашним арестом, 21 ноября и освободила его вместе с другими видными политическими заключенными.

Центральный комитет суданских врачей заявляет, что после переворота в ходе подавления протестов против демонстрантов было убито 45 человек.

Военные и гражданские политические партии ранее разделили власть после свержения аль-Башира. Но соглашение о возвращении Хамдока встречает сопротивление со стороны протестующих, которые увидели в нем символ сопротивления военному правлению и охарактеризовали его как предательство.

«Протестующие говорят, что революция не завершена, потому что у власти все еще находятся военные», — сказал Морган.

Они говорят, что армия должна вернуться в казармы и что власть должна быть передана гражданскому правительству. Многие из них говорят, что их не устраивает то, как революция происходит в последние два года ».

Гражданские партии и местные комитеты сопротивления, организовавшие несколько массовых протестов с требованием полного гражданского правления под лозунгом «Нет переговоров, нет партнерства, нет легитимности».

Свидетели рассказали, что люди прибыли в субботу вечером и на рассвете в воскресенье в колоннах автобусов из других штатов, включая Северный Кордофан и Гезиру, чтобы присоединиться к протестам в Хартуме.

И слезоточивый газ распался из неясного источника в пятницу, организованный членами гражданских партий, известных как «Альянс сил свободы и перемен», поскольку свидетели сообщили агентству Рейтер, что нет никаких признаков присутствия сил безопасности на месте.