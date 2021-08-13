Противодействие паспортной политике Путина на Украине

Сообщается, что с момента введения новых правил в 2019 году Москва выдала более полумиллиона российских паспортов гражданам Украины, проживающим на востоке Украины. (Владельцы / Максим Шемедов)

Недавняя статья президента России Владимира ПутинаОб историческом сходстве россиян и украинцев«В нем нет ничего нового, но это цилиндр, который напоминает нам о принципиальном противодействии России украинскому государству.

В последние годы усилия Кремля по подрыву суверенитета Украины расширились и включают распространение российских паспортов в районах восточной Украины, в настоящее время оккупированных ставленниками Москвы. Украинские власти и международное сообщество изо всех сил пытаются эффективно бороться с этой российской паспортной политикой.

В апреле 2019 года Путин подписал указ, смягчающий правила получения гражданства для украинских граждан на оккупированной Россией восточной Украине. В мае 2021 г. Сказал По приказу 2019 года украинцам было выдано более полумиллиона паспортов. Российские официальные лица говорят Проект До конца 2021 года выпустить миллион паспортов.

Считается, что многие украинцы, получившие российские паспорта с 2019 года, сделали это под давлением оккупационных властей или с целью найти работу в России. Об этом недавно заявил Президент Украины Владимир Желенский, который 5 августа прокомментировал ситуацию. Интервью Многие из тех, кто принял российский паспорт, должны быть осторожны, чтобы не оказаться в «безвыходной ситуации» и «не иметь другого выхода».

В политике Кремля по распространению паспортов на востоке Украины нет ничего нового. Москва ранее аналогичным образом использовала российские паспорта для усиления своего контроля на оккупированных территориях Грузии и Молдовы. Варшавский институт Отчет К 2008 году 90% жителей Южной Осетии и 85% абхазов были гражданами России. Между тем, по оценкам, около 250 000 из 500 000 человек, проживающих в уединенном Приднестровье, Молдове, имеют российское гражданство.

Международному сообществу пока не удалось помешать Москве использовать российские паспорта в качестве инструмента внешней политики для подрыва суверенитета независимых стран на всей территории бывшего Советского Союза. Это способствовало дестабилизации региона и российско-грузинской войне августа 2008 года. Не менее опасны долгосрочные последствия для Украины.

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Позиция Украины и ее международных партнеров по мандату России на 2019 год относительно проста: Украина, Евросоюз, ООН, И Канада Российские паспорта, выданные украинским гражданам, не признаются, поскольку действия России в этом отношении явно угрожают территориальной целостности и национальной безопасности Украины. Нет никаких иллюзий, что Москва хочет легализовать свое военное присутствие на востоке Украины.Защищать«Граждане России.

Несмотря на эту четкую позицию, она не вводила санкции против России за выдачу российских паспортов на оккупированной Украине восточной Украине. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба недавно Сказал Союзники Украины виноваты в том, что она не отреагировала должным образом на паспортную политику России в 2019 году. Сказал Паспортизация России на востоке Украины может привести к пересмотру Минских соглашений.

В июле 2021 года появился законопроект. Записано В украинском парламенте решат вопрос о выдаче российских паспортов на оккупированных территориях Украины. Согласно законопроекту, любой, кто добровольно получит российское гражданство, автоматически теряет украинское гражданство. Критики предложенного законопроекта назвали его непродуктивным и популярной реакцией на излишнее усложнение собственной политики Украины в отношении гражданства. Как отметил Президент Желенский, на практике определение «добровольного» статуса заявлений на получение личных паспортов может быть затруднено.

Если у владельцев российских паспортов возникнут проблемы с получением украинского гражданства, какие меры будут наиболее эффективно противодействовать стремлению Москвы сделать восточную Украину обладателем последнего паспорта России?

Украина и ее международные партнеры должны продолжать и улучшать текущую политику, которая не признает российский паспорт, выданный украинцам указом Путина 2019 года. Украинские власти должны также контролировать логистику выдачи паспортов, чтобы международное сообщество было в курсе изменений, касающихся российских государственных институтов, участвующих в реализации паспортной политики Кремля.

Украине следует рассмотреть возможность введения новых санкций и расширения существующих мер в отношении российских властей и связанных с ними агентств, участвующих в выдаче паспортов на востоке Украины. На первый взгляд эффективность таких санкций может показаться сомнительной из-за ограниченного валютного курса высокопоставленных российских чиновников на Украине. Однако введением санкций Украина, несомненно, продемонстрирует готовность решать проблему на международном уровне. Запрещенные лица могут понести ущерб репутации и экономические потери, включая трудности при ведении бизнеса в третьих странах. Важно отметить, что санкции со стороны Украины побудили бы страну применять аналогичные меры к своим международным партнерам.

Помимо прямых санкций, есть и другие возможности увеличить издержки агрессивной паспортной политики Путина. Например, проблема с паспортом может сыграть ключевую роль в блокировании международного признания предстоящих парламентских выборов в России в сентябре 2021 года. Большое количество украинских граждан в оккупированном Крыму и на востоке Украины незаконно проголосовало, отчасти потому, что международное сообщество отвергает результаты выборов как незаконные. Отказ России признать голосование в парламенте станет серьезным сигналом о международных последствиях использования паспорта.

В конце концов, лучший способ противостоять агрессии с российскими паспортами – это поддержать дальнейшую евроатлантическую интеграцию Украины, Грузии и Молдовы. Подобная поддержка Эстонии, Латвии и Литвы помогла трем странам Балтии в качестве членов ЕС и НАТО, что значительно усилило их защиту от враждебной российской паспортной политики.

Виталий Набукотни – международный юрист по правам человека и приглашенный помощник USIP.

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Алексей Ресников

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