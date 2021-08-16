Противостояние музыке – Манильский бюллетень

«Встреча с музыкой» буквально взята из фильма «CODA» с интересным поворотом о сообществе глухих, в то время как «Курьер» возвращает нас в 1960-е годы и в «холодную войну», где средняя атмосфера музыки образно противопоставляется, чтобы поймать ее во время шпионажа. .

CODA (Apple tv +) – Эта интимная история была отмечена четырьмя наградами Sundance в начале этого года, включая приз Большого жюри и приз зрительских симпатий, и легко понять, почему. Хотя его можно охарактеризовать как грядущий подростковый романтический фильм, он близок к музыке и получился как ликование, вызванное независимыми ощущениями. Кроме того, есть очень важный отличительный фактор, так как повествование в фильме отмечено инклюзивностью сообщества глухих. Главная героиня Робби Росси (молодая британская актриса Эмилия Джонс) – единственный член семьи, который может слышать: ее родители и старший брат культурно глухи и живут в рыбацкой деревне Глостер, штат Массачусетс. Девочка, рожденная для пения, когда ее учитель поднимает вопрос о подаче заявки на стипендию в Музыкальном колледже Беркли, возникает разлад, поскольку семья полагается на нее как на их «уши».

В прошлом году Минари выиграла Гран-при на Сандэнсе, и это напомнило мне больше о Маленькой мисс Саншайн, еще одной фаворите Сандэнса. У него сильные семейные ценности, причудливый комедийный блеск, сильные драматические нотки и успешные выступления. Обладатель премии «Оскар» Марли Мэтлин играет мать, а Трой Кацор – отец, похищающий сцену. Интересно отметить, как для игры вокруг Руби Эмилии Джонс выбирались действительно глухие актеры. Конечно, в этом фильме есть некоторые ритмы, которые люди назвали бы предсказуемыми по количеству номеров, но то, как фильм настолько естественен в изображении этих глухих, живущих своей жизнью, освежает и делает этот фильм таким принципиально другим, и мы поощряем его. Если у вас нет мокрых слезных протоков, на вас эта пленка совершенно не влияет, проверьте пульс и сердце. В этом фильме нет простых ответов, и, хотя финал – это то, что мы можем увидеть за миллионы миль, я могу сказать, что путешествие, которое берет нас фильм, по-прежнему полезно.

Курьер (видео по запросу). Основанный на реальных событиях, этот фильм с участием Доминика Кука режиссера Доминика Кука рисует откровенно реалистичную картину того, чем был шпионаж и шпионаж во времена холодной войны. Для тех, кто не помнит, это было время, когда Россия выступала против Соединенных Штатов и их союзников, Никита Хрущев против Джона Ф. Кеннеди, балансируя на грани войны в 1960-х годах, когда информация и знания были наиболее ценными валютами для проведения этой дипломатической встречи. война, а кто будет. Сначала заткнись. Опасность ядерной войны в то время была вполне реальной. Вместо того, чтобы давать нам романтические, наполненные фантазией шпионские игры о Джеймсе Бонде с девушками-убийцами, The Courier намеревается изобразить истинную картину и то, как оборачиваются травмы и смерти в этой опасной игре с дымом и зеркалом.

Бенедикт Камбербэтч играет Гревилла Винна, буквально обычного бизнесмена, работающего в Восточной Европе, которого МИ-6 и ЦРУ выбрали для ведения дел с Советским Союзом и связи с высокопоставленным военным офицером ГРУ, готовым поделиться секреты во имя мира. Мераб Нинидзе изображает Олега Пеньковского, российского офицера, играющего главную роль в роли Камбербэтча. Особенность этого романа в том, что вы не получите погоней, перестрелок или крутых гаджетов, это будет шпионская игра, пока их не поймают, и факт того, что на экране, делает этот фильм по-прежнему захватывающим для просмотра. . Камбербэтч здесь в отличной форме, и приятно видеть его вне ролей супергероя (Доктор Стрэндж) и Шерлока, которые мы привыкли смотреть. Он по-прежнему опытный актер, и приятно вспоминать об этом в таких фильмах.





