Противостояние на стратегической реке Украина, которого с нетерпением ждут российские силы

На местном пляже в Никополе на юге Украины колючая проволока, мешки с песком и другие средства защиты заменили детей, играющих на песке.

В свою очередь, русские контролируют другой берег Днепра, реки, разделяющей Украину на восток и запад.

Посадил в песок слегка ржавый знак с просьбой обратить внимание — вежливое предупреждение с просьбой не беспокоить соседа, отдыхающего на полотенце, держать мяч под контролем.

Это напоминание о беззаботных днях перед 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину.

Затем, в начале марта, российские войска захватили Энергодар, крупнейшую атомную электростанцию ​​в Европе, расположенную недалеко от Никополя.

Столкновения на станции породили призрак катастрофы, подобной той, что произошла в Чернобыле в 1986 году.

Но кроме сгоревшего административного здания, шесть реакторов выглядели нетронутыми, когда российские военные провели экскурсию для журналистов.

Для жителей Никополя широкая гладь Днепра стала естественной границей с русскими.

«Запрещено заходить в воду. Это очень опасно», — сказал солдат AFP.

На берегу все, кажется, готово к встрече с вражескими солдатами, если они решат пересечь реку с колючей проволокой и нагроможденными мешками с песком.

— Частые неудачи —

В близлежащем спортивном клубе владелец Александр Загридный установил телескоп, который позволял участникам осматривать другой берег.

«Мы больше не видим российской бронетехники. Мы чувствуем небольшое облегчение», — сказал он.

Но он разочарован тем, что больше не может плавать.

«Я не могу представить свою жизнь без Днепра. Я плаваю в нем с детства», — вздохнул 50-летний спортсмен, чья жена Никополь уехала с другими жителями, чтобы избежать опасностей войны.

Контроль над рекой Днепр считался ключевой задачей Кремля в первые дни войны.

Длина реки составляет около 2300 километров, она берет свое начало в России, прежде чем пройти через Беларусь, и проходит более 1000 километров (600 миль) через Украину до Черного моря.

История продолжается

Как только вы контролируете пункты пропуска через Днепр, это дает вам реальную свободу действий между восточной и западной Украиной», — сказал западный военный эксперт в конце февраля, когда российская армия, казалось, собиралась вторгнуться в Киев.

Но российские силы неоднократно сталкивались с неудачами на северном фронте и отошли, чтобы сосредоточиться на Донбассе, восточном регионе, где поддерживаемые Россией сепаратисты воюют с Киевом с 2014 года, и на юге.

— ‘Оборонные рубежи’ —

«Хотя раньше, возможно, ходили разговоры о том, что Россия войдет в Днепр, чтобы попытаться перекрыть его и двигаться на запад, теперь это больше похоже на оборонительный рубеж, который может помочь России укрепить то, что у нее уже есть», — сказал Эндрю Лохсен, аналитик. . Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Он сказал, что взятие городов Запорожья и Днепра на реке Днепр, имевших довоенное население соответственно 800 000 и 1 млн человек, «было бы очень трудным сражением, учитывая, насколько они потерпели неудачу в дальнейших попытках захватить города.»

Если, конечно, русские не уничтожат такие города, как южный порт Мариуполь, сказал Лохсен, отметив, что в Запорожье находится одна из шести гидроэлектростанций на реке, разрушение которой приведет к тяжелым последствиям, как и Энергодарская АЭС. находится в десятках километров. вниз по течению.

Анатолий Ковалев, президент Одесского национального экономического университета, сказал, что Днепр является жизненной силой Украины и дает 10 процентов от общего объема производства электроэнергии.

Тридцать мостов соединяют богатый Восток с горными ресурсами с Западной Украиной, где они перерабатываются и трансформируются.

«Вся украинская экономика зависит от трансферта» между двумя банками, сказал Ковалев.

«Самая главная задача» украинских сил сейчас — «защита мостов», обеспечение сохранения «прочного и единого государства».

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