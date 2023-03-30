Противостояние преследованиям геев в Москве и Америке

Тяжело смотреть такой документальный фильм королевство Как член квир-сообщества, не говоря уже о том, чтобы писать об этом, не замечая некоторых возникающих чувств. Наиболее заметным из этих чувств является тревога. Это не только описание Джины, ЛГБТ-художницы и активистки в России, но и предостережение и призыв к действию для ЛГБТ-людей в Америке. события В фильме это разворачивается как предзнаменование и режиссер Агния Галданова Пусть постоят за себя без прикрас.

королевство Его мировая премьера состоялась в Остине на фестивале South by Southwest (SXSW) в рамках конкурса документальных фильмов в начале этого месяца. Режиссером и сопродюсером фильма выступила Галданова, на которую лично повлияла открытая враждебность по отношению к сообществу ЛГБТК+ в России.

«В подростковом возрасте я боролась с принятием себя и постоянно терпела унижения и побои за свою «неженственную» внешность», — рассказала Галданова СМИ. Она была «очарована стойкостью и красотой сообщества трансвеститов», что привело к ее первоначальному работа над потенциальным документальным сериалом по нескольким трансвеститам, однако он был «очарован артистизмом и мужеством Гены», и исполнитель-протестующий стал главным героем документального фильма.

Мы мало что узнаем о прошлом Дженны из первых рук, хотя мы можем получить впечатление от ее намека на «ужасы, которые я видел и испытал» во время обсуждения, где она контекстуализирует свое искусство. Джина резко контрастирует с окружающим миром, когда мы знакомимся с ее родным городом, крупнейшим бывшим лагерем ГУЛАГа Магдалан, который находится на берегу Тихого океана на восточной окраине России. Тут подруга напоминает ей: «Не забывай, что мы окружены тюрьмами. В нашей ДНК страх и раболепие». Это реальность для Джины: жизнь при репрессивном режиме, в прошлом и настоящем, к которому можно легко применить государственные инструменты, чтобы заставить замолчать политических противников. READ В первом интервью из тюрьмы оптимист Навальный рассказывает о тюремной жизни

В Магдалане Джина живет с бабушкой и дедушкой. Ее бабушка ласково, хотя и заботливо, называет ее «моя маленькая странность», в то время как Джина и ее дедушка регулярно болтают о том, что в конечном итоге сводится к разным ценностям и пониманию самой природы бытия в мире. По мере того, как Дженна укрепляет себя, демонстрируя свое мастерство и, как выразился ее дед, «эти лайки и дерьмо в социальных сетях», это подталкивает ее к более традиционной работе или, по крайней мере, к тому, чтобы получать деньги за выступления, заявляя: «Это время капитализм.»

Отношения Джины с бабушкой и дедушкой, даже когда она сталкивается с государством в знак протеста против действий российского правительства в Москве, остаются в центре фильма. По словам Гладанова,[they] Я люблю ее, даже несмотря на то, что они не согласны с тем, как она выражает себя, или даже с тем, кого она любит». Даже когда Дженна просматривает «Опасно быть геем в России», мы стали участниками ее регулярных телефонных разговоров с бабушкой и дедушкой.

«Не забывайте, что мы окружены тюрьмами. В нашей ДНК есть страх и раболепие».

Кульминацией документального фильма является Москва, когда Джина возвращается из Магдалана, чтобы возобновить свое образование. Там она в полной мере проявляет свое мужество и упорство. Джина доходит до того, что оборачивает свое обнаженное тело колючей проволокой на неумолимом русском холоде в знак протеста против войны — хотя это не вошло в фильм. В ужасе Галданова сказала: «Я чувствовала ее страх, но никогда не видела, чтобы она дрожала от своего намерения».

Но именно стиль Галдановой отражает жизнь Джины с Джиной. Сразу бросается в глаза отсутствие мелодии или любой другой музыки, которая могла бы добавить зрителю солидности или серьезности. Моменты жизни Джины, запечатленные Галдановой, хотя и не лишены артистичности, не блещут приукрашиванием или преувеличением. Съемки в России с такой провокационной персоной, как Джина, были небезопасны, поэтому название игры было точным. Работа съемочной группы заключалась в том, чтобы не привлекать к себе внимание, что каким-то образом дает Дженне идеальную платформу, чтобы сиять в каждом своем преувеличении. READ Новая политика Белого дома дает агентствам 24 часа для оценки кибератак с точки зрения потенциальной национальной безопасности.

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Подход Галдановой к фильму был вдохновлен «самой реальностью». Она глубоко погружается в обсуждаемую тему. О кинопроизводстве она сказала: «Это не работа. Это образ жизни», что может быть связано со многими художниками, особенно с теми, кто стремится уловить истинную суть самой жизни. в королевство, между камерой и Джиной нет места, потому что, как говорила Галданова, «надо быть открытым миру возможностей и случайностей». В общем, история королевствоИстория Дженны открылась ей, потому что она изобразила ее такой, какая она есть. допустимый произойдет.

Дженна героически противостоит репрессивному государству, но мы — геи, трансвеститы, небинарные, артисты и одинокие люди Америки — не должны считать себя слишком далекими от махинаций квирофобного государства. сообщение королевство Это не столько «может случиться здесь», сколько «это». Он Это происходит здесь». Можно провести так много параллелей между реальностью, с которой Джина сталкивается в России, и реальностью, с которой сталкивается гей-сообщество в Америке, что можно сидеть спокойно, не задумываясь.

Джина указывает, что Россия — это тюрьма, но разве Америка с ее количеством заключенных не более чем подходит для этого закона? В фильме один протестующий кричит, имея в виду российское государство: «Полиция с этими ублюдками». Простая, грубая фраза, которая до сих пор находит отклик у многих американских геев и всех, кто противостоит фашизму за пределами дрэг-шоу или, возможно, на мирной акции протеста за право на аборт. Разве законопроекты, принятые в контролируемых республиканцами законодательных собраниях штатов, запрещающие спонсорство гендерной аффирмации, не бьют тревогу? Давайте взглянем на законодательный орган Техаса, который в настоящее время находится в процессе криминализации перетаскивания.

Американские СМИ, даже левые, часто изображают Россию несравнимым злом, но для двух внешне диаметрально противоположных стран их политические пути не кажутся такими уж разными. READ #AM_Equality: 8 июля 2021 г. - Совет по правам человека

Знаменитое стихотворение 1940-х годов, написанное преподобным Мартином Нимёллером, олицетворяет опасность ложного чувства безопасности, поскольку оно управляет последовательностью групп, преследуемых нацистской партией в Германии, что привело к Холокосту. Реинтерпретация, применяемая здесь, может выглядеть так:

«Сначала они пришли за новообращенными, а я молчал, потому что я не был обращенным.

Потом они пришли за трансвеститами, а я ничего не говорила, потому что я не была в дрэг-квинах».

Но как насчет того, когда они придут за тобой? Если будет возможность, они это сделают, если им это выгодно. Посмотрите на всю американскую историю. Они были здесь для маргинализированных людей с момента их создания. Вот почему дрэг так важен, потому что это больше, чем просто форма самовыражения или фирменное развлечение для девичников. Облако политическое. Это подрывно, непочтительно, привлекает внимание, и, как выразилась подруга Дженны, «все важные вопросы заслуживают внимания».