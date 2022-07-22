Противоядие: пять приятных моментов, о которых стоит прочитать сегодня, 22 июля

Мы живем в необычайное время. Все это становится немного неловким в некоторые дни. Поэтому каждый день недели мы даем вам столь необходимую дозу позитива, чтобы напомнить вам, что есть вдохновение, доброта и странность.

Альпаки в австралийском пабе

Альпака Хефнер и владелец Роберт Флетчер привлекли внимание последователей и удивленно подняли брови, пробуя бар от Гоулберна до Голд-Коста.

Их цель? Чтобы собрать деньги на психическое здоровье.

Читать далее:

* Противоядие: пять приятных моментов, о которых стоит прочитать сегодня, 21 июля.

* Противоядие: пять приятных моментов, о которых стоит прочитать сегодня, 20 июля.

* Противоядие: пять приятных моментов, о которых стоит прочитать сегодня, 19 июля.



Флетчер и его напарник постарались посетить как можно больше городов в своем путешествии, чтобы доставить людям как можно больше радости.

Хефнер был настоящей звездой, наслаждаясь несколькими селфи и объятиями в дороге.

Космический мусор одного человека — сокровище киви

Робин Эдди/Сотрудники Историк Ллойд Эслер рассказывает о российских и американских топливных баках для космических ракет, которые он купил после столкновения с Землей в различных частях Южного острова.

Историк из Инверкаргилла Ллойд Эслер известен своими разнообразными коллекциями, в том числе космическим мусором, который, по его словам, приземлился в Новой Зеландии почти 50 лет назад.

У Эслера есть два титановых топливных бака в форме больших шаров, которые, по его словам, были получены от американских и российских космических ракет.

Он сказал, что российская космическая ракета развалилась на части и приземлилась недалеко от Эшбертона в 1972 году. Историк назвал последние известные контактные данные людей, у которых были части российской космической ракеты, и спросил, не продаются ли какие-либо из ее частей.

Другой кусок космического мусора, топливный бак американской ракеты Delta 4, Ислер купил в 2006 году. Он был найден затопленным в устье реки Вайраурахири во Фьордленде двумя годами ранее.

Робин Эдди/Сотрудники Саутлендский историк Ллойд Ислер с топливными баками, которые разбили российские и американские космические ракеты и приземлились в Новой Зеландии.

Рекорд применяется, чтобы стать дрессированными собаками-поводырями.

Организация, занимающаяся дрессировкой и предоставлением новозеландцам собак-поводырей со слабым зрением, получила «рекордное» количество претендентов на временное жилье для новых собак.

Среда, вещи Благотворительная организация собак-поводырей Blind Low Vision NZ сообщила, что ей нужны дома для 40 щенков в течение следующих трех месяцев, и подтверждено только 10 домов.

Джейсон Дордей/Прочее Blind Low Vision получил 27 заявок в течение четырех часов после публикации. Это число удвоилось за 24 часа.

К вечеру четверга организация получила 55 выражений заинтересованности и теперь смогла начать процесс аудита.

Если у организации недостаточно волонтеров для удовлетворения спроса, щенков придется оставить в центре собак-поводырей.

Медсестра, которая проработала пять десятилетий, помогая другим

В то время как медсестры по всей стране кричат ​​об условиях труда во время кризиса, одна из них отмечает 50-летие своей карьеры и не планирует в ближайшее время выходить на пенсию.

«Мы все будем здесь на наших шинах Zimmer», — сказала Маргарет «Мардж» Норрис своим коллегам в больнице Хок-Бей на недавнем празднике.

Это карьера, в которую она попала «случайно» в возрасте 18 лет после того, как сопровождала друга, который хотел начать работу в больнице.

«Я не знала, что делать, — сказала она, — и один из моих друзей сказал: «Я иду в больницу, чтобы поговорить с ними о работе медсестрой, но я не хочу идти одна».

«Моя мама сказала: «Просто иди». Так что мы ходили туда-сюда с работой».

поставляется В этом месяце Маргарет «Мардж» Норрис отпраздновала 50-летие службы в Мемориальном госпитале павших солдат Хук.

Сейчас Норрису 68 лет, и он все еще работает в Мемориальном госпитале павших солдат Хокс-Бей.

Мужчина готовит офис «бассейна», чтобы сохранять спокойствие

Мужчина взял на себя обязательство сохранять прохладу во время продолжающейся европейской жары, устроив свой домашний офис в надувном бассейне.

в Видео опубликовал МетроПоказано, как мужчина устанавливает свое рабочее место за столом в бассейне в своем саду.

Рабочая станция с ноутбуком, вентилятором и кофеваркой.

Группа ребят выдвинула действительно крутую и свежую идею о концепции работы из дома, и я уверен, что многие другие работники рассмотрят возможность попробовать ее, если высокие температуры сохранятся.