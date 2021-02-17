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Против Sony был подан иск за несоблюдение гарантийных соглашений на неисправные консоли PS5.

17 февраля, 2021
Artem Sokolov

Иллюстрация к статье под названием «Судебный процесс Sony за несоблюдение гарантийных соглашений на неисправные контроллеры PS5»

Фото: Чарли Трибаллио / Автор (Getty Images)

Sony Перед проф Групповой иск Как я уже заметил Несоблюдение гарантийных соглашений для консолей PlayStation 5 с явными «отклонениями».

В жалобе, поданной 12 февраля в Южном округе Нью-Йорка, японский конгломерат обвинялся в нарушении законов о мошенничестве с потребителями и нарушении гарантийных соглашений, связанных с Беспроводная связь PS5 DualSense Контроллеры, которые, как утверждает костюм, имеют явный дефект, позволяющий персонажам перемещаться по экрану, даже когда пользователь не перемещает джойстик контроллера.

Лмарк Тернер, главный истец, включенный в жалобу, утверждает, что Это просто Опытный Проблема смещения консоли после того, как вы забрали PS5 домой В начале февраля. Но после обращения в службу поддержки, Сообщается, что Тернер получил несколько неубедительных советов по устранению неисправностей неисправной консоли и не очень помог.

Недавно, “[g]Поскольку его опыт первого обращения в Sony не позволил удовлетворительно решить проблему смещения, Тернер купил Однако через несколько дней еще один контроллер DualSense за 69,99 долларов “король [he] Он знал о дефекте смещения до покупки своей PS5, иначе он бы не купил PS5 или заплатил бы за нее гораздо меньше,В жалобе говорится.

В иске также утверждается, что Sony должна была знать, насколько распространены Была дана проблема дрифта, в частности Жалобы потребителей в Интернете, жалобы, поданные потребителями напрямую, а также через предварительное тестирование.

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В жалобе говорится: «Этот дефект сильно мешает игровому процессу и, таким образом, ставит под угрозу базовую функциональность контроллера DualSense».

Выпущены контроллеры DualSense бок о бок PS5 В ноябре с помпой после распродажи предзаказа Практически повсюду.

Судебный процесс призывает Sony выпустить Бесплатная программа отзыва или обмена для замены неисправных контроллеров для всех членов класса, а также звонков Оплата ущерба должна быть выплачена Потребители за компенсацию Oни Для покупки новых консолей или любых других устройств Деньги из собственного кармана на ремонт предполагаемого дефекта.

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