Протон выпускает номинальную полезную нагрузку Во время своей второй миссии в 2023 году ракета «Протон» несет спутник, официально обозначенный как «Луч-5», но космический корабль, скорее всего, принадлежит к серии «Олимп-К». Предыдущая миссия Протона: Электро-Л4 Ранним утром 28 сентября 2014 года стартует ракета «Протон» с первым спутником «Олимп-К» (он же «Луч»). Взгляд на вторую миссию Олимп-К: Название космического корабля Олимп-К, (Луч-5) Дата обеда 2023 13 марта, 02:12:59.981 московское время (фактическое); 02:13:00 запланировано Ведущий разработчик космического корабля И.С. Решетнев ракета-носитель стартовая площадка орбитальная цель геостационарный Подготовка к запуску Появились ранние неофициальные сообщения о планах запуска второй полезной нагрузки «Олимп-К» на ракете «Протон» в 2020 году. В то время запуск того, что было официально идентифицировано как спутник передачи данных «Луч-5», ожидался в течение 2021 года. Поскольку гражданский «Луч» был Было известно, что в то время не Система-5 разрабатывала еще один космический корабль, и поскольку он ранее использовался в качестве прикрытия для запуска первого засекреченного космического корабля Олимп-К, вполне вероятно, что планировался второй такой спутник. Считается, что «Олимп-К» предназначен для радиотехнической разведки. К марту 2021 года запланированный пуск второго «Олимп-К» сдвинулся на 2022 год и до 2021 года перенес летную программу полета ракеты на весенний или летний период 2022 года. Судя по всему, «Протон-М» и разгонный блок «Бриз-М» были отправлены из ГКНПЦ Хруничева в Москве на космодром Байконур в Казахстане в ночь с 16 на 17 сентября 2021 года. Однако в течение 2022 года олимпийская миссия переместилась на следующий год. , Возможно, из-за проблем с загрузкой. О дате запуска сообщили 31 января, затем 19 февраля и, наконец, 13 марта 2023 года в 02:13:00 по московскому времени. Также известно, что забронированы четыре резервные даты запуска: 2023 14 марта, 02:11:00 по московскому времени;

2023 15 марта, 02:10:00 по московскому времени;

2023 16 марта, 02:08:00 по московскому времени;

2023 17 марта, 02:06:00 по московскому времени. В начале февраля 2023 года предприятие ЦЭНКИ, отвечающее за наземную инфраструктуру Роскосмоса, опубликовало видеоотчет, на котором запечатлена доставка контейнера со спутником «Луч-5» в здание обработки на площадке 92А-50 на Байконуре, который отмечен. Начало кампании по запуску космического корабля. О запуске полностью собранной ракеты с площадки № 39 на площадке 200 на Байконуре было сообщено 9 марта 2023 года. Несмотря на официальную идентификацию «Луча», не было обычного официального освещения кампании запуска, как это было с предыдущими спутниками «Луч» и большинством других спутников. гражданские полезные грузы. Как ни странно, в 2019 году Минобороны России заявило, что четвертый спутник «Благовест», запущенный 6 августа того же года, станет его последней полезной нагрузкой, летящей с Байконура, прежде чем все военно-космические операции будут перенесены в Плесецк. Это может свидетельствовать о том, что у груза «Олимп-К» был заказчик, отличный от Министерства обороны. подробности поездки По данным «Роскосмоса», Ракета «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» стартовала 13 марта 2023 года в 02:12:59.981 мск (19:13 по восточному поясному времени) с площадки 200 на Байконуре. После нескольких секунд вертикального подъема аппарат был запрограммирован направиться на восток, чтобы выровнять свою траекторию с орбитой, наклоненной примерно на 51,6 градуса к экватору. Первая ступень ракеты должна была отделиться примерно через две минуты полета и, вероятно, упасть в Карагандинской области Казахстана. Согласно официальной информации от ЦЭНКИ местным органам власти Республики Хакасия, вторая ступень ракеты и две половины полезной нагрузки должны были располагаться в районе проекции № 326, расположенном в Таштыпском районе Хакасии, а также перекрываться. Республики Алтай и Тыва. Третья ступень ракеты должна была разогнаться до околоорбитальной скорости, обеспечив ее возвращение в атмосферу над Тихим океаном, после отделения от разгонного блока «Бриз-М» примерно через девять минут полета. Примерно через минуту после отделения от третьей ступени Бриз-М должен выполнить первый запуск двигателя, чтобы выйти на исходную орбиту стояния. Ожидалось, что последующие маневры разгонного блока в течение следующих шести часов выведут спутник на геостационарную орбиту на высоте 36 000 км над поверхностью Земли, где он должен был работать. Он следует