Прототип планшета Google Pixel и утечка базы динамика [Gallery]

Что уже неудивительно для невыпущенных устройств Google, Pixel Tablet и Его зарядная база Представлено на торговой площадке Facebook.

При включенном экране (через ShrimpApplePro в Твиттере), мы видим оптимизированный для планшетов домашний экран Pixel Launcher, ранее предоставленный Google, и обои, которые идут с коллекцией «Перья» Pixel 7 и 7 Pro.

Поскольку устройство только что было настроено, с первого взгляда мы можем увидеть расположение приложений по умолчанию. Рядом с панелью поиска находятся Gmail, Chrome, YouTube и Фото, а последние два слота — предложения, включая Сообщения. Следующий ряд — «Камера», «Карты» и «Play Маркет» справа.

Что касается программного обеспечения, обратите внимание на приложение «Настройки» с двумя панелями для больших экранов. Это вариант Pixel Tablet на 256 ГБ, а расчетное время автономной работы составляет чуть менее 16 часов при 70%.

Между тем, благодаря этой утечке мы можем лучше рассмотреть док-станцию ​​для зарядки динамика Pixel Tablet, и она выглядит точно так же, как Nest Hub Max с прямоугольным адаптером питания. Это может быть тот же блок мощностью 30 Вт, который поставляется с большим Google Smart Display, но также используется бочкообразный разъем.

На заднем снимке планшета Pixel, подключенного к док-станции, вы можете более или менее увидеть порт USB-C на левом краю, окруженный зажимами для динамиков. Края экрана черные, а корпус такого же темного цвета, хотя изображения слишком размыты, чтобы их можно было разглядеть.

Еще в октябреGoogle заявил, что его нанокерамическое покрытие, которое пытается имитировать текстуру фарфора, будет доступно в различных цветах.

Обновление…

Подробнее о планшете Pixel:

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