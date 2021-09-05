Согласно многочисленным сообщениям из Европы, профессиональная хоккейная команда в России столкнулась с некоторой негативной реакцией после свержения своих болельщиков.

АК Барс, профессиональная хоккейная команда из России, как сообщается, отказывается от своих болельщиков в пользу более «семейной» атмосферы.

По многочисленным сообщениямНекоторые жены футболистов выразили «зависть» к болельщикам команды.

«Аргументы заключались в том, что предполагается, что чужие жены плохо взаимодействуют с красивыми девушками. Поэтому клуб решил полностью отказаться от услуг группы поддержки», – сказала бывшая чирлидер Регина Бариева, по словам нескольких Российские порты.

С тех пор фанаты зашли в Instagram, чтобы заручиться поддержкой фанатов.

“Мы не хотим покидать местный клуб! Мы любим хоккей с АК и бары! Давайте исправим текущую ситуацию вместе”, Он читает пост.

Между тем, команда заявила, что решение исключить фанатов добавляет больше места для болельщиков. Сообщается, что команда также прошла курс «Семейные ценности и культурные развлечения».

Bars AK откроет сезон 2021-22 в четверг против «Йокерита». Команда играет в Континентальной хоккейной лиге.