СКРАНТОН, Пенсильвания. Профессор политологии Скрэнтонского университета доктор Гретхен Ван Дайк заявила, что недавние действия президента России Владимира Путина свидетельствуют о том, что лидер пытается оставаться актуальным. «Он берет немного своей силы, которая представляет собой хорошо зарекомендовавшую себя военную мощь России, и пытается использовать свое влияние», — сказала она. Профессор истории Скрантонского университета доктор Шон Бреннан сказал, что российский президент ведет непрекращающийся конфликт с 2014 года, когда Россия захватила Крым.

«Путин уже много раз говорил об этом, он говорил, что многие люди, которые были частью Российской империи, а позже частью Советского Союза, не имеют собственной национальной идентичности, кроме того, что они являются частью России», — сказал он. сказал. Бреннан сказал, что не тянет. Хотя когда-то Киев был оплотом Российского государства, сотни лет существовала отдельная украинская культура. Путин ясно дал понять [Monday]Бреннан заявил, что не считает Украину независимой страной с отдельной судьбой от России. Он не пытается восстановить коммунизм, но он пытается восстановить то, что он считает законной сферой влияния России. Ван Дайк сказал, что новые экономические санкции США против России усугубляют растущее неприятие Запада.

«Санкции США, наряду с санкциями ЕС, оказывают давление на тех, у кого есть деньги в России, которые стали точками давления на Путина», — сказал Ван Дейк. Она считает, что прекращение канцлером Германии сертификации балтийского трубопровода между Россией и Германией может быть самым важным из всех, что еще больше нанесет ущерб российской экономике, зависящей от газа.

Однако Ван Дайк ожидает, что Путин продолжит двигаться вперед, несмотря на санкции, но считает, что все стороны хотят избежать конфликта между Россией и США. READ Великобритания полностью поддерживает Чехию после изгнания русских. «Миллионы украинцев будут серьезно ранены и убиты в процессе», — сказала она. «Это никому не послужит хорошо».