Профессор Бернд оценивает первый год войны в Украине

Эри, штат Пенсильвания. Спустя год после начала войны в Украине Лене Сурко-Харид, доценту политологии Пенн Стейт Бернд, стало ясно одно:

«Весь мир, включая Россию, переоценил способность России быстро выиграть эту войну», — сказал Харнд, изучающий политику в Украине и на постсоветском пространстве. Президент России Владимир Путин никогда не думал, что это будет война. Он назвал это «специальной военной операцией». Он заявил, что украинцы примут российскую армию с распростертыми объятиями. Однако, год спустя, поехали».

С начала войны, 24 февраля 2022 года, Харенд провел в Бернде серию просветительских мероприятий, в том числе программу Zoom с депутатом Верховной Рады. В рамках серии выступлений колледжа она берет интервью у Мари Йованович, бывшего посла США в Украине, о войне, которая испытывает на прочность глобальные цепочки поставок и политические союзы по всей Европе.

Мы спросили Харнанда о сегодняшней жизни на Украине и эффективности международных санкций, призванных ослабить Россию и Путина в частности.

Когда вы разговариваете с членами семьи, которые все еще находятся в Украине, что они вам говорят? Какая жизнь там сейчас?

Что меня поражает, так это то, насколько каждый украинец очень устал. Каждый день на них нападают. Каждый день новая страшилка, новая глубина жестокости. Каждая ракета, каждый авиаудар, каждая бомба на автобусной остановке — напоминание о том, что эта война продолжается. И каждый украинец понимает, что у него за спиной большая красная мишень.

На прошлой неделе министерство финансов США объявило о новых экономических санкциях, направленных на ослабление российской металлургической и горнодобывающей промышленности и финансовых институтов. Были ли санкции, введенные ранее во время войны, эффективными?

Наказания работают, но они работают в течение длительного периода времени. Санкции — не панацея. Это не мгновенное решение.

Со стороны международного сообщества было серьезной ошибкой ждать, пока Россия вторгнется в Украину, чтобы ввести санкции. Это должно было произойти в 2014 году, в ответ на вторжение в Крым.

Чем все это заканчивается? Видишь вдалеке скалу?

У Путина много склонов. Он может закончить этот день. Он может сказать: я достиг своей цели. Вы закрепили за собой земли на востоке Украины, в так называемых самопровозглашенных республиках. А потом он может пойти домой. Очевидно, он хочет большего. Возникает вопрос, насколько Россия готова бросить свои силы для этих усилий и как долго?

Для Украины ответ более ясен. Для них это экзистенциальная война. Не они его начали, но они не могут сдаться и сдаться. Они борются за существование.