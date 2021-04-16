Профессор говорит, что план Японии по устранению радиоактивной воды не опасен

План Японии по выпуску очищенной радиоактивной воды По словам профессора ядерной инженерии, который говорил с CNBC, от АЭС Фукусима до Тихого океана он «не будет иметь никакого воздействия на окружающую среду». Япония сообщила во вторник, что оператор завода в Фукусиме, Tokyo Electric Power Company или TEPCO, Примерно через два года он обработает и разбавит воду перед перекачкой. Из разрушенного завода поступает более 1 миллиона метрических тонн радиоактивной воды, и для их полного сброса потребуются десятилетия. Этот шаг встретил ожесточенное сопротивление со стороны соседей Японии и активистов-экологов. Но Брент Хойзер из Университета Иллинойса сказал, что процесс фильтрации удалит из воды большую часть радиоактивных элементов, оставив только тритий – радиоактивный изотоп водорода – безвредным в небольших количествах.

На фотографии, сделанной 12 октября 2017 года, видны огромные резервуары для хранения загрязненных радиоактивных сточных вод на АЭС Фукусима-дайити в префектуре Фукусима, Япония. Агентство Синьхуа Getty Images