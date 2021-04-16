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Профессор говорит, что план Японии по устранению радиоактивной воды не опасен

16 апреля, 2021
Toma Kulikov

План Японии по выпуску очищенной радиоактивной воды По словам профессора ядерной инженерии, который говорил с CNBC, от АЭС Фукусима до Тихого океана он «не будет иметь никакого воздействия на окружающую среду».

Япония сообщила во вторник, что оператор завода в Фукусиме, Tokyo Electric Power Company или TEPCO, Примерно через два года он обработает и разбавит воду перед перекачкой. Из разрушенного завода поступает более 1 миллиона метрических тонн радиоактивной воды, и для их полного сброса потребуются десятилетия.

Этот шаг встретил ожесточенное сопротивление со стороны соседей Японии и активистов-экологов.

Но Брент Хойзер из Университета Иллинойса сказал, что процесс фильтрации удалит из воды большую часть радиоактивных элементов, оставив только тритий – радиоактивный изотоп водорода – безвредным в небольших количествах.

На фотографии, сделанной 12 октября 2017 года, видны огромные резервуары для хранения загрязненных радиоактивных сточных вод на АЭС Фукусима-дайити в префектуре Фукусима, Япония.

Агентство Синьхуа Getty Images

“Тритий не опасен в небольших количествах … Он будет очень разбавленным, это просто не проблема, воздействие на окружающую среду нулевое”, – сказал CNBC Хозер, профессор ядерной, плазменной и радиационной инженерии. Squawk Box Asia Четверг.

Однако соседи Японии, включая Китай и Южную Корею, выступили против этого плана. Экологическая группа Зеленая зона Свои опасения выразили также местные жители и рыбаки.

Южная Корея вызвала посла Японии в Сеул и, как говорят, изучает способы сделать это. Опротестуйте решение Японии в международном суде.

В Китае Министерство иностранных дел Япония подверглась критике в заявлении Принять «одностороннее» решение о выпуске воды, в то время как официальный представитель министерства Чжао Легиан призвал японских чиновников пить воду с завода в Фукусиме.

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в то же время, Reuters цитирует слова Тайваня: Он будет продолжать выражать свою озабоченность и внимательно следить за соответствующими событиями.

Загрязнение океана

Реакторы на АЭС Фукусима были повреждены в результате сильного землетрясения и цунами в 2011 году. TEPCO накопила загрязненную воду в резервуарах, но емкости для хранения, вероятно, закончатся в конце следующего года.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сказал, что спустить воду в океан – это «самый реалистичный» вариант.

В Международное агентство по атомной энергии «Метод утилизации воды, выбранный в Японии, технически осуществим и соответствует международной практике», – сказал он. В США заявили, что Япония прозрачна Его подход соответствует «общепринятым стандартам ядерной безопасности».

Для Heuser есть более серьезные проблемы с загрязнением океана, чем Япония, выпускающая переработанную воду.

«Я бы сказал людям, которые обеспокоены попаданием этого океана в океан: мы выбрасываем в океан 8 тонн пластика, беременным женщинам нельзя есть тунца из-за отравления ртутью, а микропластики входят в морскую пищевую цепочку – это то, о чем мы должны беспокоиться ».

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