Профессор искусств: «Я мечтал о сообществе», подобном УТА — Центр новостей

Художественные корни Яны Паюсовой восходят ко временам ее обучения в Академии художеств в Санкт-Петербурге, Россия. «Это было немного похоже на Хогвартс», — сказала она.

Но Паюсова, адъюнкт-профессор искусства и истории искусств Техасского университета в Арлингтоне, говорит, что ее личность как художницы начала проявляться только после того, как она отсняла пять катушек пленки в российской тюрьме. Процесс сканирования и оцифровки изображений, а затем печати и рисования на их поверхности разжег новую страсть к творчеству.

«Это кристаллизовало эту идею о том, к чему я стремилась в искусстве, где я все еще могла бы использовать свое формальное образование, работая над созданием чего-то совершенно нового», — сказала она. «Я также чувствовал, что копаю колодец, продолжая работать с идеями из серии, погружаясь все глубже и глубже, и это сильно отличалось от того, с чем я работал раньше. Я работаю таким образом с тех пор, как ».

Сегодня работы Паюсовой выставлены в галереях по всему миру, в том числе на недавней выставке в Музее керамики Ингэ в Нью-Тайбэе, Тайвань. В ее картинах и скульптурах сочетаются стили и символы народного искусства, аллегории, графический плакат, комиксы и многое другое, что отражает ее культурное наследие и обучение традиционной русской реалистической живописи.

Паюсова сказала, что ее также вдохновляют студенты и коллеги из УТА. Сейчас, когда она здесь третий год, она сказала, что ее привлек университет отчасти из-за его статуса первоклассного исследовательского университета.

«Я мечтала о таком сообществе», — сказала она. «Здесь вы можете пообщаться с историками политических наук, а мой лучший друг — профессор классики. У нас такие замечательные беседы, и эти беседы тоже могут помочь в моей работе».

Это также может привести к захватывающему сотрудничеству, подобно тому, которое произошло во время ее предстоящего дебюта в качестве известного художника в Грейпвайн, штат Техас, в новейшем отделении Meow Wolf, художественной продюсерской компании, которая создает для фанатов иммерсивные мультимедийные возможности. Научный сотрудник по компьютерным наукам, доцент Сезар Торрес консультирует по интерактивному компоненту своей инсталляции, а Фернандо Джонсон, старший преподаватель по искусству и истории искусств, консультирует по изготовлению.

«Это хороший пример красоты жизни в университете, потому что вы можете помочь друг другу реализовать эти видения», — сказала Баюсова. «Мы все живем в одном мире, на одной планете, и вы не обязательно хотите оставаться в своем творческом бункере как творец. Есть так много интересных вещей, которые могут произойти, когда мы собираемся и разговариваем».

– Автор: Эмбер Скотт, отдел маркетинга, корреспонденции и взаимодействия