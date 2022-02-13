«Я не думаю, что есть хорошие парни и плохие парни». Но Терри де Кларк, профессор политологии Крейтонского университета, сказал, что во внешней политике есть хорошие и плохие решения. «Я думаю, что внешняя политика Запада не была разумной, — сказал Кларк. — И я думаю, что мы не просто признаем интересы России здесь, и это очень опасно». Но Кларк говорит, что местные жители пока должны остерегаться Соединенных Штатов — по крайней мере, в переносном смысле — в окопах. «Мы должны отступить и перестать злоупотреблять нашими руками», — сказал Кларк. Кларк считает, что вмешательство США в регион обусловлено гуманитарными интересами. «Я не вижу никаких национальных интересов США, кроме чисто гуманитарных интересов, потому что они хотят, чтобы Украина была членом НАТО», — сказал Кларк. Другие могут не согласиться с Кларком в этом вопросе, утверждая, что человеческих обязательств достаточно, чтобы оправдать участие. «Я не знаю, как защищать несостоявшееся государство, — сказал Кларк. Однако есть область, где экономические интересы Соединенных Штатов не вызывают сомнений. Кларк опасается, что Украина может стать первой жертвой чипов, что может побудить Китай вмешаться в дела Тайваня, который играет огромную роль в мировом производстве микрочипов. «Я боюсь, что русские сделают первый шаг, а китайцы готовы сделать им второй», — сказал Кларк, посоветовавший национальным лидерам серьезно отнестись к переговорам с Россией.

«Я не думаю, что есть хорошие парни и плохие парни».

Но Терри де Кларк, профессор политологии Крейтонского университета, сказал, что во внешней политике есть хорошие и плохие решения.

«Я думаю, что западная внешняя политика не была разумной, и я думаю, что мы просто не признаем интересы России здесь, и это очень опасно», — сказал Кларк.

Конфликт может показаться далеким миром. Но Кларк говорит, что местные жители должны обратить на это внимание.

Теперь Соединенные Штаты — по крайней мере, метафорически — в окопах.

«Мы должны отступить и перестать злоупотреблять нашими руками», — сказал Кларк.

Кларк считает, что вмешательство США в регион обусловлено гуманитарными интересами.

«Я не вижу никаких национальных интересов США, кроме чисто гуманитарных интересов, потому что они хотят, чтобы Украина была членом НАТО», — сказал Кларк.

Другие могут не согласиться с Кларком в этом вопросе, утверждая, что человеческих обязательств достаточно, чтобы оправдать участие.

«Я не знаю, как защищать несостоявшееся государство, — сказал Кларк.

Однако есть область, где экономические интересы Соединенных Штатов не вызывают сомнений. Кларк опасается, что Украина может стать первой жертвой чипов, что может побудить Китай вмешаться в дела Тайваня, который играет огромную роль в мировом производстве микрочипов.

«Я боюсь, что русские сделают первый шаг, а китайцы готовы сделать им второй», — сказал Кларк, посоветовавший национальным лидерам серьезно отнестись к переговорам с Россией.