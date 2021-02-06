Профессор отдает дань уважения российским ученым, создавшим успешную вакцину в рекордно короткие сроки – Science & Space

Вашингтон, 3 февраля. / ТАСС /. В Издательский Результаты третьего этапа клинических испытаний Sputnik V, проведенного The Lancet, являются хорошей новостью, показывающей, что российским ученым удалось создать успешную вакцину против коронавируса в рекордно короткие сроки, – сказал профессор Университета Северной Каролины и Московского государственного университета (МГУ) Александр Об этом ТАСС сообщил Капанов.

«Это важная новость о спутнике V – нам очень приятно узнать, что Россия входит в число стран, которые самостоятельно разработали успешную вакцину против коронавируса в рекордно короткие сроки. Поздравляю с этим члена-корреспондента Российской академии наук. выдающееся достижение ». Кабанов Денис Лужонов и команда разработчиков подтвердили Целый, а также все, кто стоял за организацией и проведением этой работы.

Эксперт отметил, что эффективность вакцины 91% является полностью обнадеживающим результатом и может сравниться с эффективностью лучших вакцин в мире, таких как Pfizer-BioNTech и Moderna, которые основаны на совершенно другом принципе.

Кабанов выделяет и другие особенности российского удара, который превзошел некоторых своих конкурентов. «Также хорошо, что защита, созданная во время вакцинации Спутником V, проявляется рано – через три недели после первой дозы наблюдается снижение заболеваемости. Более того, российскую вакцину легко хранить и отправлять. обычные морозильные камеры – большой плюс из-за условий, преобладающих в России и других странах, где в больницах нет или может не хватать морозильных камер. Это явное преимущество российской вакцины наряду с американской Moderna по сравнению с Pfizer-BioNTech », – отметил он. вне.

По словам ученого, в борьбе с коронавирусом «важно, чтобы у вас была не только одна вакцина от коронавируса, но и несколько разных вакцин с точки зрения принципа эффективности. Сейчас неясно, как нынешние забастовки многих производителей будут работать в течение более длительного периода. В частности, как долго продлится улучшенный иммунитет и можно ли получить вакцину во второй раз ».« Независимо от этого, вирус развивается, и в результате появляются новые штаммы, и вакцины могут быть менее эффективными против их. Некоторые удары могут работать лучше, а некоторые проще установить, чтобы остановить появление новых штаммов вирусов », – подчеркнул специалист.

Скорость вакцинации

По словам Кабанова, «перед производителями вакцин и национальными системами здравоохранения стоит задача произвести достаточные дозы вакцины и доставить их в регионы для иммунизации граждан». Однако это происходит «более медленными темпами, чем хотелось бы».

«Нам также необходимо преодолеть подозрения тех, кто не хочет вакцинировать себя и своих родственников», – сказал эксперт, указав на необходимость проведения информационной кампании.

В недавнем заявлении более 100 видных ученых из России подтвердили, что международное сотрудничество необходимо в области науки и здравоохранения, как он вспоминает, подчеркнув, что «эпидемия является глобальной проблемой, и мы можем решить ее только коллективно».

Ранее журнал The Lancet опубликовал результаты клинических испытаний третьей фазы российской вакцины, согласно которым она считается одной из самых безопасных и эффективных в мире. Эффективность вакцины составила 91,6%, а среди добровольцев старше 60 лет – 91,8%. Антитела к коронавирусу были обнаружены после приема дозы Спутника у 98% добровольцев.