sport

Профиль НХЛ: Данила Ёров, российский вингер

2 июля, 2022
Boleslava Sokolova

После того, как Данила Юров вышел на сцену, набрав 11 очков в семи играх чемпионата мира 2021 года среди юношей до 18 лет, аналитики DRA начали рассматривать его как десятку лучших потенциальных талантов на драфте НХЛ 2022 года.

К сожалению, вторжение России в Украину и связанная с этим неопределенность с получением виз для российских хоккеистов заставили Ёрова соскользнуть с призывной доски и сделать его более опасным на этом драфте, причем не по его вине.

Общее ожидание состоит в том, что не склонные к риску гроссмейстеры, скорее всего, пропустят российских игроков на этом драфте, но такие таланты, как Ёров и Павел Минтюков, по-прежнему выбираются в первом раунде.

Поскольку «Блю Джекетс» готовятся к выбору шестого и двенадцатого мест в общем зачете 7 июля, вот что нужно знать о Юрове, который занимает седьмое место в списке Центрального скаута НХЛ. Европейский фигуристы:

Сайт: правое крыло

длина вес: 6-1, 178

Побеги: слева

Дата рождения: 22 декабря 2003 г.

родной город: Челябинск, Россия

Команда (лига): Магнитогорск (МХЛ и КХЛ)

Итого 2021-22 балла: 13 голов и 23 передачи в 23 матчах Чемпионата МХЛ; Ноль очков в 21 матче КХЛ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.