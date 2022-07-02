Профиль НХЛ: Данила Ёров, российский вингер

После того, как Данила Юров вышел на сцену, набрав 11 очков в семи играх чемпионата мира 2021 года среди юношей до 18 лет, аналитики DRA начали рассматривать его как десятку лучших потенциальных талантов на драфте НХЛ 2022 года.

К сожалению, вторжение России в Украину и связанная с этим неопределенность с получением виз для российских хоккеистов заставили Ёрова соскользнуть с призывной доски и сделать его более опасным на этом драфте, причем не по его вине.

Общее ожидание состоит в том, что не склонные к риску гроссмейстеры, скорее всего, пропустят российских игроков на этом драфте, но такие таланты, как Ёров и Павел Минтюков, по-прежнему выбираются в первом раунде.

Поскольку «Блю Джекетс» готовятся к выбору шестого и двенадцатого мест в общем зачете 7 июля, вот что нужно знать о Юрове, который занимает седьмое место в списке Центрального скаута НХЛ. Европейский фигуристы:

Сайт: правое крыло

длина вес: 6-1, 178

Побеги: слева

Дата рождения: 22 декабря 2003 г.

родной город: Челябинск, Россия

Команда (лига): Магнитогорск (МХЛ и КХЛ)

Итого 2021-22 балла: 13 голов и 23 передачи в 23 матчах Чемпионата МХЛ; Ноль очков в 21 матче КХЛ

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В чем сила Данилы Юрова?

Юров, несомненно, является доминирующим нападающим в МХЛ, молодежной лиге России. Он сильный и неуловимый фигурист, способный сам сломать диск и обмануть защитников, лихо катаясь по льду. Ёров постоянно сканирует лед, выискивая варианты розыгрыша, и он всегда в курсе, где находятся его товарищи по команде или где они будут.

Он скорее опасный стрелок, чем снайпер, но он представляет серьезную разовую угрозу для сильной игры и может быстро обыграть вратарей пять на пять. Когда ему приходится тратить больше времени на броски, например, на смену стрельбы, чтобы обойти защитника, тогда его бросок неэффективен.

Сканирование и осведомленность Ёрова делают его очень эффективным дистрибьютором, который регулярно находит своих товарищей по команде в опасных зонах и создает для них возможности для взятия ворот. Его умение кататься на коньках и его понимание льда также делают его сильным защитником, поскольку он понимает, где ему нужно быть, где будет диск и как туда добраться. Сочетание всех этих качеств на обоих концах площадки делает Юрова сильным игроком во владении мячом.

Какие недостатки у Данилы Ёрова?

В игре Ёрова мало, если вообще есть, настоящих слабостей. Однако его потолок основан на развитии его атакующей игры, которая в настоящее время не соответствует высоким стандартам на уровне НХЛ.

Его крайне скудное использование в КХЛ — в среднем он играл менее пяти минут за игру и часто играл меньше двух — затрудняет однозначную оценку атакующих навыков Юрова против мужчин. Он набрал только два очка в 42 играх КХЛ, потому что то, как он создает атаку, не транслируется, или он был ограничен простой ролью первого защитника из-за своего ледяного маленького времени?

Это не укоренившийся красный флаг, который подросток из второй лучшей лиги мира, возможно, не произвел, особенно учитывая его редкость в контакте со льдом. Но это вызывает вопросы на будущее, и, возможно, разделение последних двух сезонов между КХЛ и МХЛ затормозило его общее развитие.

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Как Даниэла Ёров впишется в систему «Блю Джекетс»?

По общему мнению, Ёров ищет хорошего вингера в середине между шестью игроками. Он мог бы подняться в шестерку сильнейших, если бы его атакующая игра развивалась дальше, но вряд ли он стал бы гонщиком, играющим в первой линии команды.

Это делает Юрова интересным выбором для курток. «Коламбус» уже давно на крыльях по всей системе: известные игроки НХЛ, такие как Патрик Лейн, Джейкоб Ворак и Оливер Бьоркстранд, входят в шестерку лучших в списке, а перспективные игроки, такие как Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков и Лиам Фоди, уже на подходе.

Если команда Jackets считает, что Yorov Enterprises вносит больший вклад, чем любая из возможностей, находящихся в настоящее время в пуле, это может быть ценным дополнением. Но если Ёров не дотянется до своей крыши, он может добавить затруднительного положения подопечным, которые все борются за место в Колумбусе.

Будет ли доступен Данила Юров для «Блю Джекетс»?

Учитывая неуверенность в перспективах России на данный момент, очень вероятно, что Юров будет доступен во втором выборе Курток для первого раунда, всего 12. По большинству прогнозов Юров будет выбран в диапазоне от 15 до 25, с некоторыми шансами на то, что он вырастет до 11 или до 28.

«Жакеты» могут быть более склонны рисковать с российским игроком, потому что у них есть два пика в первом раунде. У них также есть несколько возможностей для россиян, которые уже есть в системе, а это значит, что они, скорее всего, будут больше уверены в своей способности заполучить игрока из России, чем некоторые другие команды.

Как долго Данила Юров будет готов к НХЛ?

Для Юрова вопрос не столько в том, когда он будет готов с хоккейной точки зрения, сколько в том, когда он сможет приехать в Штаты. У него контракт с «Магниткой» до 2022–2023 годов, но российские команды обычно усердно работают, чтобы удержать своих игроков в России как можно дольше.

Еще больше усложняет ситуацию неопределенность с получением визы в США для российских игроков, которая, как говорят, становится все более сложной, особенно для игроков, не игравших в Северной Америке. Команды НХЛ также были проинформированы в марте. В Daily Vesuvius Фрэнк Серавалличто им не разрешалось связываться с командами или агентами КХЛ или КХЛ в России, что еще больше усложняло привлечение российских игроков в НХЛ.

Команды могут общаться с агентами в Северной Америке для российских игроков, поэтому доступна только одна линия связи. Если предположить, что Юров уехал из России после сезона 2022/23 и смог получить визу, то сложно представить его постоянным игроком НХЛ уже в сезоне 2023/24.

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Мустафа Хосни О Боже, Аминь