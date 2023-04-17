Профиль Хвича Кварацхелия: объяснение взлета вингера «Наполи» по сравнению с Диего Марадоной и Джорджем Бестом | футбольные новости

Некоторые говорят, что он самый горячий игрок в Европе. Бывший игрок сборной Италии Антонио Кассано утверждает, что Джеку Грилишу не подходят его бутсы. Джанфранко Дзола любит возвращаться в историю, чтобы сравнивать ее. Джордж Бест, если вам интересно.

Хвича Кварацхелия — это имя, которое стоит научиться произносить по буквам и за игроком стоит наблюдать. Он зажег «Наполи» стремление к чемпионству в Серии А и зажег воображение людей. Саспенс усиливается диссонансом. Год назад это было в грузинской лиге.

Его краткое пребывание в батумском «Динамо» было прихотью геополитиков, а его контракт с казанским «Рубином» был разорван после вторжения России в Украину. Но это дополняет легенды, окружающие человека, которого называют Кфарадоной, который появился из ниоткуда, чтобы ослепить оборону Европы.



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Кварацхелия стал откровением в свой первый сезон в качестве игрока «Наполи».



Хотя это не совсем так. Кварацхелия может показаться, что он играет в футбол с другой планеты, но он все это время был среди нас. Это мнение Леонида Слуцкого, бывшего тренера «Рубина», который тренировал его в большем количестве игр, чем кто-либо другой.

«То, что он делает, меня не удивляет, — говорит Слуцкий. Скай Спорт.

«Никто не знал о нем до того, как он приехал в Италию, и это понятно, потому что российская лига не очень популярна в Европе. Но все в России знают. Его качество и его место в мировом футболе сейчас никого из нас не удивляют».

«Я поздравляю «Наполи», потому что они выиграли в лотерею. Ни за что, у них есть 100 миллионов фунтов стерлингов за игрока».

Сможет ли Кварацхелия помочь «Наполи» выйти в полуфинал Серии А? «Наполи» надеется вернуться в Лигу чемпионов во вторник, поскольку лидеры Серии А проиграли со счетом 1: 0 в первом четвертьфинальном матче Италии против «Милана». Сможет ли Кварацхелия вывести их в полуфинал? Следите за обновлениями ответного матча в Неаполе в прямом эфире блога Sky Sports с 18:30, начало матча — в 20:00.

«Наполи» сделал домашнее задание. Некоторая команда английской премьер-лиги также сделала это. «Год назад был очень серьезный интерес со стороны «Тоттенхэма». Все почти закончилось». Но чтобы предвидеть это, потребовалась предусмотрительность. За полсезона в Италии забито больше голов, чем за четыре года в России.

«У него были те же качества, тот же стиль игры», — говорит Слуцкий.

«Но у нас в России есть поговорка. Если плохой игрок переходит в хорошую команду, он может стать хорошим игроком. Если хороший игрок переходит в плохую команду, он может стать плохим игроком. уровень в Серии А, это поможет вашему развитию.

«У Кафары уже было качество, но с тех пор он улучшил свои качества в такой топ-команде, как «Наполи», которая борется за главные трофеи. Другие игроки вокруг него, тренеры, уровень лиги — все это помогло ему стать сильнее и сильнее.»

Слуцкий благодарит тренера «Наполи» Лучано Спаллетти за то, что он разумно интегрировал его, обеспечив, чтобы стандартный прыжок, который в противном случае был бы подавляющим, казался игроку естественным прогрессом. «Мое единственное сомнение было в его оборонительных действиях», — объясняет он.

«В первых нескольких играх за «Наполи» было сложно, и Спаллетти менял его через 60-70 минут, потому что его оборонительная работа была не так хороша. Но после трех-четырех игр его защита была на совершенно другом уровне, гораздо более интенсивной и более выносливый.

«Это очень важно, потому что, когда вы делаете шаг в большую лигу, вам нужно время, чтобы адаптироваться. Это был хороший менеджмент Спаллетти. Он дал ему возможность регулярно играть в стартовом составе, и после короткого периода каждый может увидеть улучшение». «

Со временем в его игре произошли и другие изменения. Кварацхелия теперь более гибкая. «Российская лига очень сложная, очень физическая, наверное, самая сложная в мире», — утверждает Слуцкий. «Вы должны показать не только свои качества, но и свою индивидуальность».

Особенно с учетом отсутствия защиты.

«С первых минут в России против него были очень грубые фолы и судьи ни разу не действовали. Например, недавно против «Милана» оба игрока на его половине поля получили по желтой карточке в первом тайме и тренера пришлось сменить Оба.

«Если играть жестко и грязно против Кафары в Италии, то в результате получаешь желтую карточку. В России все было совсем по-другому. На Кафаре могло быть 10 или 20 фолов, и ни один судья не свистнул. Для него это было проблемой. .»

«Поначалу он плакал после каждой ошибки. Если говорить о слабостях, то у него не было терпения. После каждой ошибки он расстраивался. но это оказалось хорошим опытом».

Даже когда Кварацхелия отмахивается от этого интереса, его склонность к эстетике иногда означает, что он не в ладах со своим тренером. Лучано Спаллетти до сих пор говорит о своей склонности находить самые хитрые повороты. В то время Слуцкому нужно было сказать слово.

«Кафара думал, что гол будет засчитан только в том случае, если он попадет в верхний угол. Он всегда пробовал этот красивый завершающий удар. ноги вратаря, гол все равно засчитывается».

«Но в его игре была эта максимальная молодость, эта идея, что он просто хочет забивать красивые голы. Сейчас, конечно, он немного старше, с другим уровнем ответственности, и он способен забивать любые голы. простые цели тоже сейчас».

иногда. В других случаях, например, против «Сассуоло» в феврале, он ловко отметает мяч от своих маркеров, прежде чем танцевать. В марте против «Аталанты» он попал в окружение. восемь Противники, когда мяч попал в сетку, не товарищ по команде в поле зрения.

«Он может легко обыграть трех или четырех игроков. Это не большая проблема для него. Когда дело доходит до его футбольных способностей, они фантастические дриблеры, правый и левый, с очень острым принятием решений и очень хорошим завершением. Неестественное мышление на футбольном поле».

Кафара, уличный футболист

Откуда такое мышление? Это то, что сейчас интересует скаутов во всем мире, потому что они хотят того, что есть у Кварацхелия. Хиско Муньос, обладатель титула, играл за «Валенсию» и тренировал грузинский клуб «Динамо Тбилиси» и, как полагают, видел его вблизи.

«Это другой образ жизни, — говорит Муньос. Скай Спорт.

«В Грузии они играют в футбол на улице. Они играют один на один против больших мальчиков, и им приходится драться и объединяться. В Испании мы останавливаемся и идем, может быть, учимся на тренировочной площадке или в школе. Джорджия, это уличный талант».

Кварацхелия был мальчиком из академии, когда там играл Муньос, и ушел в «Рубин», когда вернулся в качестве тренера. «Они всегда говорили об этом, — говорит он. «Я очень счастлив, потому что знаю, какую работу они проделали в тбилисском «Динамо». Как и Слуцкий, он не был шокирован.

«У него были эти качества пять лет назад», — добавляет Муньос. «Сейчас о нем все говорят, потому что у него больше повторов в каждой игре. До этого, когда я наблюдал за ним в сборной, у него было может быть три-четыре ситуации в матче».

«Теперь у него есть возможность сделать это 12 или 15 раз за игру. Итак, теперь все спрашивают: «Кто этот парень? Все дело в повторяемости. Пять лет назад у него была такая же способность в одиночку». Одна ситуация. Это трудно учить». Это в школе. Это другое».

игрок без кепки

Ключ к долголетию 22-летнего вингера в том, что индивидуалист на поле – это не так. «С ним работали мои аналитики в тбилисском «Динамо». Он сказал мне, что это не просто то, что вы видите по телевизору, у него очень хороший профессиональный подход».

Слуцкий соглашается. «Если мы говорим о персонаже, то он очень добрый, очень профессиональный и очень открытый для обучения. Его поведение не похоже на поведение суперзвезды. Он близок со своей семьей и всегда улыбается. Я не могу сказать о нем ничего плохого. Я очень горжусь тем, кто он есть».

Их отношения не пострадали, несмотря на разочарование в связи с окончанием его пребывания у Робина. Это была очень болезненная политика для нас. Потеря восьми игроков без окна — это катастрофа. Но держать его в России для Слуцкого все равно, что держать орла в клетке для колибри.

«Это игрок без потолка. У него нет предела. Его уровень — небо. Потолка нет. Он уже играет за одну из лучших команд мира. Но, конечно, есть команды, которые находятся на другом уровне. по досягаемости».

«Мы говорим о «Манчестер Сити», «Баварии», «Реале» и «Барселоне». Я думаю, что если он сделает следующий шаг в одном из крупнейших клубов мира, он очень быстро адаптируется к следующему уровню. На данный момент он может играть в любой стартовой одиннадцати мира».