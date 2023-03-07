Профсоюзы обещают остановить Францию ​​из-за пенсионного плана Макрона

ПАРИЖ — стоящие поезда, закрытые порты, пустые школы, отмененные рейсы, несобранные отходы, закрытые нефтеперерабатывающие заводы.
Это то, к чему Франция готовилась во вторник, когда профсоюзы пообещали закрыть страну, отправив более миллиона человек на улицы в знак протеста против планов президента Эммануэля Макрона повысить установленный законом пенсионный возраст с 62 до 64 лет.
После двух месяцев бурной конфронтации и пяти предыдущих демонстраций, охвативших всю страну, ни одна из сторон не собирается отступать.
Многие задаются вопросом, станет ли вторник началом нового движения, которое может заставить правительство действовать, или вместо этого оно станет последним криком разочарования, который задержится в воздухе, прежде чем исчезнуть, когда Макрон проталкивает свои изменения.
Станет ли это поворотным моментом? — спросила Хлоя Моран, профессор политологии и бывший советник двух премьер-министров.
Удастся ли той или иной группе убедить общественное мнение или нет? «67 миллионов французов смотрят этот матч», — сказала она, добавив между правительством, профсоюзами и протестующими.
Аналитики говорят, что Макрон, который столкнулся с самой большой социальной конфронтацией с момента своего переизбрания в прошлом году, попался на крючок, вкладывая слишком много политической справедливости в изменения, которых он не хочет или которые некоторые считают неотложными. Теперь, если он не протолкнет законопроект, он может превратиться в хромую утку президента всего через год после начала его второго пятилетнего срока.
Но, несмотря на редкий опыт единства и силы, а также способность мобилизовать более миллиона человек на протесты прошлого, профсоюзы мало что могут показать своими действиями. Некоторые теперь хотят продолжительных и разрушительных забастовок — особенно в таких ключевых секторах, как энергетика и транспорт, где некоторые профсоюзы уже объявили о более длительных забастовках, — что усилит давление на г-на Макрона, но может настроить общественное мнение против нее.
«Для переговоров больше нет места», — сказал Винсент Мартини, профессор политологии Университета Ниццы. «Это часть проблемы: один из них проиграет».
Организация труда и профсоюзы
Изменить сложную и требовательную французскую пенсионную систему, считающуюся одной из самых щедрых в Европе, особенно сложно. Мишель Рокар, бывший премьер-министр-социалист, однажды сказал, что этого «достаточно, чтобы свергнуть несколько правительств».
Существующий закон гласит, что пенсионный возраст необходимо повысить, чтобы предотвратить длительную нетрудоспособность, вызванную ожидаемой продолжительностью жизни и растущим числом французских пенсионеров. Во французской системе сегодняшние работники платят пенсии существующим пенсионерам.
Г-н Макрон не раскрывает деталей, но сделал повышение пенсионного возраста краеугольным камнем своей предвыборной кампании и рассматривает свою победу как публичное одобрение плана. Но оппоненты утверждают, что многие во Франции проголосовали за Макрона не для того, чтобы поддержать его программу, а для того, чтобы заблокировать его крайне правого оппонента Марин Ле Пен.
Макрон признал это своей победой письмо И он пообещал принять это во внимание во время своего второго срока — часть широкого обещания управлять с большим сотрудничеством и меньшим количеством диктата сверху.
Как он может оставаться глухим перед более чем миллионом демонстрантов на улице? Лоран Берже, председатель CFDT, штат Орегон Французский демократический союз трудакрупнейшая федерация во Франции, Об этом он заявил радио France Inter в понедельник..
Правительство пошло на небольшие уступки, например, распространило льготы на тех, кто начал работать в раннем возрасте. Но в основном они предлагались как пряник, чтобы заручиться поддержкой консервативной Республиканской партии.
В отношении профсоюзов правительство заняло более жесткую позицию.
«Я уважаю право на забастовку», — сказал Габриэль Атталь, министр бюджета Франции. репортерам Воскресенье. Но, добавил он, «когда я слышу, как некоторые говорят, что хотят поставить экономику на колени, именно рабочие собираются встать на колени».
Хотя пенсионная система Франции может столкнуться с долгосрочным дефицитом, она не представляет непосредственной угрозы банкротства. Отказываясь рассматривать другие способы увеличения финансирования системы, включая налоги на богатых, г-н Макрон несправедливо преследует рабочих, заявляют профсоюзы.
В прошлом месяце пенсионный счет был обсуждали в Национальном собрании, во Франции менее мощная и более мощная Палата депутатов, где правительство использовало специальную меру для ускорения процесса, сворачивая дебаты. Законодатели кричали, высмеивали и обменивались оскорблениями, когда противники законопроекта похоронили тысячи поправок, демонстрируя неодобрение.
Законопроект в настоящее время рассматривается Сенатом, верхней палатой. Макрон надеется принять его в конце этого месяца. Никто не ожидает, что он проведет первые большие изменения в своем новом сроке.
«Если он отступит сейчас, это будет означать, что он сдастся во власть на следующие четыре года», — сказала г-жа Морин, политический аналитик. «Сегодня его цель состоит в том, чтобы в конечном итоге войти в историю как президент, который провел реформу пенсий и, возможно, восстановил баланс в системе».
Но если г-н Макрон не склонится, он рискует закрепить за собой имидж «Юпитера», который отвергает приказы сверху и мало консультируется, считают аналитики.
«Так или иначе, я думаю, Макрону будет очень трудно восстановиться», — сказал г-н Мартини.
Президентские выборы выявили широко распространенный отход от политики. Явка в первом туре голосования была самой низкой за всю историю. Если правительство Макрона протолкнет пенсионную реформу, несмотря на ее непопулярность, некоторые аналитики предупреждают, что разочарование может углубиться, что приведет избирателей к крайностям на следующих выборах, хотя до этого еще далеко.
«Для них очень важно быть теми, кто открыл дверь к власти Марин Ле Пен», — сказала г-жа Морен.
Ставки высоки и для профсоюзов, поскольку они обдумывают свои следующие шаги.
До сих пор они хорошо разыгрывали свои карты, сказал Доминик Андольфатто, профессор политологии Бургундского университета, изучающий профсоюзы. Они не оттолкнули общественность, и им помогали сбивающие с толку, а иногда и противоречивые заявления правительства. Увеличение минимальной месячной пенсии, например, пойдет на пользу Количество рабочих меньше, чем было обещано изначально.
Также следует ожидать массовых демонстраций профсоюзов, сказал г-н Андольфато, предполагая, что только новый элемент — нестабильные студенческие протесты или появление неконтролируемого движения типа желтых жилетов — может изменить расчеты правительства.
«Если движение останется в руках профсоюзов, я не уверен, что оно зайдет очень далеко», — сказал Андольфатто, добавив, что неясно, достаточно ли у них денег в казне, чтобы поддерживать длительные забастовки в период высокой инфляции. .
«В условиях резкого роста цен на продукты питания и энергоносители нелегко убедить людей продолжать забастовку в течение длительного времени», — сказал он.
Некоторые из предыдущих протестов были успешными. В 1995 году профсоюзы заблокировали страну на три недели перед Рождеством из-за пересмотра системы социального обеспечения, включая увеличение установленного законом пенсионного возраста, которое было отменено. В 2006 году недели протестов вынудили правительство отменить уже принятый Закон о занятости молодежи.
Но в тех случаях исполнительная власть была разделена, в отличие от сегодняшнего дня. Другие протестные движения потерпели неудачу. В 2010 году президент Николя Саркози пошел дальше, повысив законный пенсионный возраст с 60 до 62 лет, несмотря на массовые уличные демонстрации.
«Социальные предсказания очень трудны, — сказал г-н Андольфатто.
Том Новиан Участие в подготовке отчетов.
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