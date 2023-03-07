Профсоюзы обещают остановить Францию ​​из-за пенсионного плана Макрона

ПАРИЖ — стоящие поезда, закрытые порты, пустые школы, отмененные рейсы, несобранные отходы, закрытые нефтеперерабатывающие заводы.

Это то, к чему Франция готовилась во вторник, когда профсоюзы пообещали закрыть страну, отправив более миллиона человек на улицы в знак протеста против планов президента Эммануэля Макрона повысить установленный законом пенсионный возраст с 62 до 64 лет.

После двух месяцев бурной конфронтации и пяти предыдущих демонстраций, охвативших всю страну, ни одна из сторон не собирается отступать.

Многие задаются вопросом, станет ли вторник началом нового движения, которое может заставить правительство действовать, или вместо этого оно станет последним криком разочарования, который задержится в воздухе, прежде чем исчезнуть, когда Макрон проталкивает свои изменения.