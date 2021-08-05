Процессоры AMD Ryzen 5000 со встроенной графикой уже доступны для покупки

в апреле, AMD объявила версии процессоров Ryzen 5000 для настольных ПК со встроенной графикой, но он сделал их доступными только для предварительно собранных OEM-систем, пообещав, что чипы будут продаваться потребителям в конце этого года. Что ж, «Позже в этом году» AMD теперь предлагает Ryzen 5000 G-серии APU для всех, кто их покупает, а не только для производителей компьютеров с многомиллионными доходами.

Прямо сейчас на сайте AMD доступны для покупки только два процессора Ryzen 5000 G-Series: восьмиядерный Ryzen 7 5700G за 359 долларов и шестиядерный Ryzen 5 5600G за 259 долларов. Оба чипа, как и стандартные процессоры Ryzen 5000, построены по 7-нм техпроцессу AMD с архитектурой Zen 3.

Хороший выбор, если вам не нужен мощный графический процессор

На данный момент AMD продает только эти две модели (более мощные варианты в линейке Ryzen 5000 G-Series). Ryzen 3 5300G и Ryzen 3 5300GE по-прежнему указаны на веб-сайте AMD как «только OEM», а версии 5700G и 5600G GE на 35 Вт также не доступны для покупки.

Новые чипы идентичны своим OEM-аналогам, которые были поставлены ранее в этом году, а это означает, что они по-прежнему используют старую графическую систему AMD Vega, а не высокопроизводительный процесс RDNA / Navi, который есть в последних графических процессорах Radeon. Но если вам не нужна сверхмощная графика для игры в новейшие игры AAA на сверхвысоких настройках, новые чипы могут быть хорошим вариантом (особенно с учетом того, насколько сложно получить новый графический процессор в наши дни).